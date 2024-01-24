Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuzeyboru'yu 3-1 Yendi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka
Aydın Büyükşehir Belediyespor : Loda, Ecenur Aksoy, Nicoletti, Fatma Şekerci, Özgenur Çetiner, Carlini (Selin Adalı, Gizem Düzeltir, Çağla Salih, Ayşe Çürük)
Kuzeyboru: Wilhite, Tuğba İvegin Şenoğlu, Lopez, Işık Yaren, Merve Atlıer, Gamze Kılıç ( Dilek Kınık, İrem Cor, Ezgi Akyaldız)
Setler: 25-17, 17-25, 25-23, 25-23
Süre: 108 dakika (24, 24, 31, 29)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.