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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuzeyboru'yu 3-1 Yendi

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka

Aydın Büyükşehir Belediyespor : Loda, Ecenur Aksoy, Nicoletti, Fatma Şekerci, Özgenur Çetiner, Carlini (Selin Adalı, Gizem Düzeltir, Çağla Salih, Ayşe Çürük)

Kuzeyboru: Wilhite, Tuğba İvegin Şenoğlu, Lopez, Işık Yaren, Merve Atlıer, Gamze Kılıç ( Dilek Kınık, İrem Cor, Ezgi Akyaldız)

Setler: 25-17, 17-25, 25-23, 25-23

Süre: 108 dakika (24, 24, 31, 29)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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