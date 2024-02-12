Aydın Bozdoğan İlçesindeki Öğrenci Türkiye Birincisi Oldu

Aydın Bozdoğan ilçesindeki Bahattin-Gülten Çırpanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. Sınıf öğrencisi Hatice Cankaya katıldığı müsabakada karşı karşıya geldiği 9 rakibini yenerek Türkiye birincisi oldu.

Okul sporları kapsamında 10-11 Şubat 2024 tarihlerinde Bilek Güreşi Türkiye Birinciliği Müsabakaları Konya'da gerçekleştirildi. Bozdoğan Bahattin-Gülten Çırpanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. Sınıf öğrencisi Hatice Cankaya, 55 kilogram sol kol müsabakalarında karşılaştığı 9 sporcu rakibini tek tek yenerek Türkiye birincisi oldu. 10 Şubat 2024 Cumartesi günü yapılan sol kol müsabakalarında Türkiye Birincisi olan Cankaya, 11 Şubat 2024 Pazar günü yapılan sağ kol müsabakalarında da Türkiye dördüncüsü olarak hemşehrilerini gururlandırdı.

Bozdoğan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Müsabakaya katılan tüm öğrencilerimizi ve öğrencilerimizi yetiştiren öğretmenlerimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN