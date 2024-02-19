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Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olan Serbest Güreş Milli Takımı Ankara'da coşkuyla karşılandı

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Romanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olan Serbest Güreş Milli Takımı, Ankara'da coşkuyla karşılandı. Milli takım, aldığı 2'şer altın, gümüş ve bronz madalyayla 31 yıl sonra Avrupa'nın zirvesine çıktı. Karşılama töreninde teknik direktör Abdullah Çakmar ve güreşçi Taha Akgül, gelecek hedeflerini ve Olimpiyatlar için çalışmalarını anlattı.

Romanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olan Serbest Güreş Milli Takımı, Ankara'da coşkuyla karşılandı.

Aldığı 2'şer altın, gümüş ve bronz madalyayla 31 yıl sonra Avrupa'nın zirvesine çıkan milli takıma Esenboğa Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterileriyle karşılanan Serbest Güreş Milli Takımı'nda teknik direktör Abdullah Çakmar, 31 yıl sonra gelen şampiyonluğa dikkati çekerek, "Özverili bir şekilde, fedakarlıklar yaparak çalıştık. Bunun sonucunda da Cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleştirdik ve 8 madalya maçı yaptık. 2024 hedeflerimiz hiçbir zaman bitmeyecek. Olimpiyatlarda da madalyalar alıp milletimizin yüzünü güldürmek istiyoruz. Bu kupayı milletimize hediye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kariyerinin 11. Avrupa şampiyonluğunu elde eden Taha Akgül ise ilk kez takım halinde Avrupa şampiyonluğu kupası sevinci yaşadığını vurgulayarak, "Son maçta kazanarak takımıma kupayı getirmek de nasip oldu. Gürcü rakibime yenilseydim onlar şampiyon olacaktı. Böyle bir manevi değeri de oldu şampiyonluğumuzun. Herkesin elini taşın altına koymasıyla birlikte geldi bu kupa. Olimpiyatlar için de yarından itibaren hiç durmadan çalışacağımıza söz veriyoruz. Hedefimiz de orada ikinci kez şampiyon olmak, var gücümüzle çalışacağız. Takım halinde İstiklal Marşı'nı okutup 'Avrupa'nın en güçlüsüyüz' demek çok büyük bir gurur. Herkesi geride bırakıp Avrupa'nın en iyi takımı olduğumuzu kanıtladık." diye konuştu.

Gümüş madalya alan Soner Demirtaş da "Uzun bir aranın ardından şampiyon olduk ve bu da bize nasip oldu. Ülkemize ve kariyerime bir madalya daha kazandırdım. Halkımız bize güvensin, bu takım daha çok başarılar kazanacak. Hedefimizde Paris Olimpiyat Oyunları var. Ülkemizi en iyi şekilde orada da temsil etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Spor

Taha Akgül Romanya Ankara Gümüş Avrupa Şampiyonası Milli Takım Spor Güncel Haberler

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