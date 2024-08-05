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Avrupa'da kura zamanı! İşte Temsilcilerimizin muhtemel rakipleri

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UEFA'nın düzenlediği Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turunun kuraları bugün çekilecek. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri kura çekiminin ardından belli olacak.

Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir için kura çekimi heyecanı yaşanacak.

KURA ÇEKİMLERİ SAAT KAÇTA?

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele edecek Galatasaray ve mücadele etmesi muhtemel Fenerbahçe'nin rakipleri 13.00'te belli olacak. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek Beşiktaş ve mücadele etmesi muhtemel Trabzonspor'un rakipleri 14.00'te çekilecek kurayla belirlenecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda mücadele etmesi muhtemel olan Başakşehir'in rakibi ise 15.00'te belli olacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

  • Dinamo Zagreb
  • Kızılyıldız
  • Young Boys
  • Malmö-PAOK eşleşmesi galibi
  • Midtjylland - Ferencvaros galibi

Avrupa'da kura zamanı! İşte Temsilcilerimiz muhtemel rakipleri

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe, Fransız ekibi Lille'i elemesi halinde play-off turunda mücadele edecek.

  • Slavia Prag - Union SG galibi
  • Dinamo Kiev - Rangers galibi

Avrupa'da kura zamanı! İşte Temsilcilerimiz muhtemel rakipleri

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

  • RSC Anderlecht

  • Partizan - Lugano galibi
  • Qarabağ - Ludogorets mağlubu
  • Panathinaikos - Ajax galibi

Avrupa'da kura zamanı! İşte Temsilcilerimiz muhtemel rakipleri

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri açıklandı.

  • Braga - Servette galibi
  • Molde - Cercle Brugge galibi
  • Krvybas - Viktoria Plzen galibi
  • Midtjylland / Ferencvaros mağlubu

Trabzonspor'un Rapid Wien'e elenmesi durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.

  • Osijek - Zire galibi
  • Kilmarnock - Tromso galibi
  • St Gallen - S.Wroclaw galibi
  • Panathinaikos - Ajax mağlubu
  • Hacken - Paide galibi

Avrupa'da kura zamanı! İşte Temsilcilerimiz muhtemel rakipleri

BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ

  • Maribor - Vojvodina galibi

  • Braga - Servette mağlubu
  • S.Trnava - W.Krakow galibi
  • Paksi - Mornar galibi
  • St. Patricks - Sabah galibi

Avrupa'da kura zamanı! İşte Temsilcilerimiz muhtemel rakipleri

AVRUPA KUPALARI FİKSTÜRÜ

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak Galatasaray, ilk maçına 20-21 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmasına 27-28 Ağustos'ta çıkacak. 3. eleme turunda Lille ile karşılaşacak Fenerbahçe, ilk maçını yarın deplasmanda oynayacak. Sarı-lacivertliler, rövanş karşılaşmasında rakibini İstanbul'da 13 Ağustos'ta konuk edecek.

Avrupa Ligi'nde play-off turunda yer alan Beşiktaş ise bu turdaki ilk maçını 22 Ağustos'ta, ikinci maçını 29 Ağustos'ta oynayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Trabzonspor 3. eleme turunda Rapid Wien'le 8 Ağustos'ta ilk maçını, 15 Ağustos'ta ise rövanş karşılaşmasını oynayacak.

Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir ise play-off turuna kalması halinde 22 ve 29 Ağustos'ta bu turun maçlarını oynayacak. Başakşehir, 3. eleme turunda Gürcistan temsilcisi Iberia Tiflis ile 8 Ağustos'ta ilk maçta, 15 Ağustos'ta ikinci maçta karşılaşacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (3)

Emre Alemdar:

Fenerbahçe bu sene en kötü yarı final oynar

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3
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Sinan Meydan:

Konferans liginde mi ?

yanıt8
yanıt3
Ütopik Yorumcu:

Fener lili geçerse playoffda banka geçer katılır yani

2
1
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