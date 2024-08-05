Avrupa'da kura zamanı! İşte Temsilcilerimizin muhtemel rakipleri

Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir için kura çekimi heyecanı yaşanacak.

KURA ÇEKİMLERİ SAAT KAÇTA?

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele edecek Galatasaray ve mücadele etmesi muhtemel Fenerbahçe'nin rakipleri 13.00'te belli olacak. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek Beşiktaş ve mücadele etmesi muhtemel Trabzonspor'un rakipleri 14.00'te çekilecek kurayla belirlenecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda mücadele etmesi muhtemel olan Başakşehir'in rakibi ise 15.00'te belli olacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Dinamo Zagreb

Kızılyıldız

Young Boys

Malmö-PAOK eşleşmesi galibi

Midtjylland - Ferencvaros galibi

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe, Fransız ekibi Lille'i elemesi halinde play-off turunda mücadele edecek.

Slavia Prag - Union SG galibi

Dinamo Kiev - Rangers galibi

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

RSC Anderlecht

Partizan - Lugano galibi

Qarabağ - Ludogorets mağlubu

Panathinaikos - Ajax galibi

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri açıklandı.

Braga - Servette galibi

Molde - Cercle Brugge galibi

Krvybas - Viktoria Plzen galibi

Midtjylland / Ferencvaros mağlubu

Trabzonspor'un Rapid Wien'e elenmesi durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.

Osijek - Zire galibi

Kilmarnock - Tromso galibi

St Gallen - S.Wroclaw galibi

Panathinaikos - Ajax mağlubu

Hacken - Paide galibi

BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Maribor - Vojvodina galibi

Braga - Servette mağlubu

S.Trnava - W.Krakow galibi

Paksi - Mornar galibi

St. Patricks - Sabah galibi

AVRUPA KUPALARI FİKSTÜRÜ

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak Galatasaray, ilk maçına 20-21 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmasına 27-28 Ağustos'ta çıkacak. 3. eleme turunda Lille ile karşılaşacak Fenerbahçe, ilk maçını yarın deplasmanda oynayacak. Sarı-lacivertliler, rövanş karşılaşmasında rakibini İstanbul'da 13 Ağustos'ta konuk edecek.

Avrupa Ligi'nde play-off turunda yer alan Beşiktaş ise bu turdaki ilk maçını 22 Ağustos'ta, ikinci maçını 29 Ağustos'ta oynayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Trabzonspor 3. eleme turunda Rapid Wien'le 8 Ağustos'ta ilk maçını, 15 Ağustos'ta ise rövanş karşılaşmasını oynayacak.

Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir ise play-off turuna kalması halinde 22 ve 29 Ağustos'ta bu turun maçlarını oynayacak. Başakşehir, 3. eleme turunda Gürcistan temsilcisi Iberia Tiflis ile 8 Ağustos'ta ilk maçta, 15 Ağustos'ta ikinci maçta karşılaşacak.