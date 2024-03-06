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Avrupa Artistik Bilardo Şampiyonası Ankara'da Başladı

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Avrupa Artistik Bilardo Şampiyonası, Türkiye Bilardo Federasyonu Tesisleri'nde düzenleniyor. Organizasyona 9 ülkeden 24 sporcu katılıyor ve Türkiye'yi 5 sporcu temsil ediyor. Ferdi müsabakaların ardından takım karşılaşmaları yapılacak.

Avrupa Artistik Bilardo Şampiyonası, Ankara'da başladı.

Türkiye Bilardo Federasyonu Tesisleri'nde düzenlenen ve ferdi karşılaşmaların 8 Mart Cuma günü sona ereceği organizasyona bu kategoride 9 ülkeden 24 sporcu katılıyor.

Türkiye'yi organizasyonda Hacı Arap Yaman, Barış Çin, Emrah Taç, Serdar Gümüş ve Mehmet Sezer temsil edecek.

Ferdi müsabakaların ardından 9-10 Mart tarihlerinde takım karşılaşmaları yapılacak.

Kaynak: AA / Spor

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