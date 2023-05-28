Atıcılıkta ISSF Plak Atışları Dünya Kupası Sonuçlandı
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Milli sporcular Nedim Tolga Tunçer ve Rümeysa Pelin Kaya, Kazakistan'da düzenlenen ISSF Plak Atışları Dünya Kupası'nın son gününde gümüş madalya kazandı. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye 7 sporcuyla yer aldığı organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.
Milli sporcular Nedim Tolga Tunçer ve Rümeysa Pelin Kaya, Kazakistan'da düzenlenen ISSF Plak Atışları Dünya Kupası'nın son gününde gümüş madalya kazandı.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almatı kentindeki organizasyonda trap karışık takım kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Nedim Tolga Tunçer-Rümeysa Pelin Kaya ekibi, sıralama müsabakasında attıkları 140 puanla gümüş madalya kazandı.
Oğuzhan Tüzün ile Safiye Temizdemir ise 128 puanla 12. sırada yer aldı.
Türkiye, 7 sporcuyla yer aldığı organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.