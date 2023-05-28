Atıcılıkta ISSF Plak Atışları Dünya Kupası Sonuçlandı

Milli sporcular Nedim Tolga Tunçer ve Rümeysa Pelin Kaya, Kazakistan'da düzenlenen ISSF Plak Atışları Dünya Kupası'nın son gününde gümüş madalya kazandı. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye 7 sporcuyla yer aldığı organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.