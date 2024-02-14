Atakaş Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki antrenman, Mersin'de bulunan Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleştirildi.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 17 Şubat Cumartesi günü EMS Yapı Sivasspor ile Mersin'de oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki antrenman, Erdemli Atış Poligonu'nda yapımı tamamlanan sahada gerçekleştirildi.
Yaklaşık bir saat süren idmanda, pas ve dar alan çalışması yapıldı.???????