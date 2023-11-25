Aslan'dan gol şov! Galatasaray, Alanyaspor'u farka boğdu

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u 4-0 yendi. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Icardi, Mertens (2) ve Zaha kaydetti.

Tredyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor ile kozlarını paylaştı. Ev sahibi, maçı farklı kazandı.

ICARDI PERDEYİ AÇTI

Taraftarı önünde maça çok baskılı başlayan sarı-kırmızılılar, 37. dakikada yıldız golcüsü Icardi ile 1-0 öne geçti.

MERTENS'TEN HARİKA GOL

İlk yarının son anlarında 45. dakikada sahneye çıkan Dries Mertens, şahane bir gol atarak takımını 2-0 öne geçirdi.

ALİ ŞANSALAN SAKATLANDI

Maçın orta hakemi Ali Şansalan, 53. dakikada sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen oyuna devam edemedi.

YİĞİT ARSLAN DÜDÜĞÜ ALDI

Ali Şansalan yerine 4. hakem Yiğit Arslan, 58. dakikadan itibaren orta hakem olarak görev yapmaya başladı.

YİNE MERTENS

60. dakikada sol kanatta Kazımcan'ın ortasında Icardi topu arkaya aşırdı. Arka direğin orada boş kalan Dries Mertens ise kendisinin ikinci Galatasaray'ın üçüncü golünü kaydetti.

ZAHA FİŞİ ÇEKTİ

70. dakikada sol kanattan 30 metre topu süren ve ceza sahası içine giren Zaha, düzgün bir vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi. Maçta başka gol olmayınca mücadele 4-0 bitti.