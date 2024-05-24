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Armada Praxis Yalıkavak, Yenimahalle Belediyespor'u mağlup ederek seride öne geçti

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Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi üçüncü maçında Armada Praxis Yalıkavak, deplasmanda Yenimahalle Belediyespor'u 34-27 yenerek seride 2-1 öne geçti. İlk yarıyı 18-13 önde tamamlayan Armada Praxis Yalıkavak, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak galip ayrıldı. Şampiyonluk için 26 Mayıs Pazar günü oynanacak olan karşılaşmayı kazanmaları halinde Armada Praxis Yalıkavak şampiyon olacak.

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi üçüncü maçında Armada Praxis Yalıkavak, deplasmanda Yenimahalle Belediyespor'u 34-27 yenerek seride 2-1 öne geçti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 18-13 önde tamamladı. Üstünlüğünü ikinci yarıda da koruyan Armada Praxis Yalıkavak, sahadan 34-27 galip ayrıldı.

Seride 2-1 öne geçen Armada Praxis Yalıkavak, 26 Mayıs Pazar günü Ankara'da saat 14.00'te oynanacak karşılaşmayı kazanırsa şampiyon olacak.

Kaynak: AA / Spor

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