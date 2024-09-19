Arda Turan: Beşiktaş Maçı Tarihimiz İçin Özel Bir Gün Olacak

Eyüpspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında 22 Eylül Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde hazırlıklarına Kemerburgaz'da devam eden Eyüpspor'da Teknik Direktör Arda Turan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş maçı ile ilgili çok heyecanlı olduğunu ifade eden Turan, "Takımın başında muhteşem, benim çok saygı duyduğum, Glasgow'dan bu yana takip ettiğim, Avrupa'da final oynamış, aynı oyunu buraya yansıtan bir hocaları var. Süperstarların çok iyi oynadığı bir Beşiktaş var. Maçı güzelleştirmeye çalışacağız. Maçın doğrularını yapmaya çalışacağız. 'Gidip orada kendi oyunumuzu oynayacağız dersek' yanılırız. Beşiktaş'ın oyununa saygı duyacağız ama kendimizden de bir şeyler sunmak istiyoruz. Maçla ilgili çok heyecanlıyız. Eyüpspor tarihi için güzel bir gün olacak. Oyunumuzu oynamaya çalışacağız ama önce keyif alacağız. Pazar günü İnönü'de bu kadar güzel bir atmosferde oynamak keyifli olacaktır. Futbolcular için özel bir an" şeklinde konuştu.

'TEK DÜŞÜNCEMİZ BEŞİKTAŞ MAÇI'

Hedeflerinin ligde kalabilmek olduğunu dile getiren Arda Turan, "Ben Simeone'nin öğrencisiyim, tek tek gidiyorum. Benim için en önemli maç önümüzdeki maç. Tek düşüncemiz Beşiktaş maçı. Herhangi bir hesabımız yok. İyi bir başlangıç görülebilir ama bizim hayalimiz ligde kalabilmek. Ligde kalabilirsek Eyüpspor'un geleceğiyle ilgili adımlar atabiliriz. Oyuncu tercihlerinde, gelecek seneki transferlerimiz için zamanımız olabilir. Hedefimizde sapma yok, iyi başladık ve umarım böyle devam eder" yorumlarında bulundu.

'ONLARI GÖRÜNCE GURUR DUYUYORUM'

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz ile Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan hakkında da yorumlarda bulunan Turan, "Onları görünce gurur duyuyorum. Herkes yaşlanıyor, önemli olan nasıl yaşadığın. Burak Yılmaz zaten benim yüzümden hoca olmuştu, o stresi de birbirimize yaşattık, muhteşem bir maç oldu. Futbolun önemli figürleriydik, futboldan sonra bunlar da normal. Umarım Nuri Şahin gibi Avrupa arenasında karşılaşma fırsatı buluruz, hedeflerimiz bunlar olmalı. Sevindirici olan hepimizin saha içinde kalmaya çalışması. Burak Yılmaz'la oynadığımız maç muhteşem bir maç oldu. Geceyle gündüz gibiydi iki taraf da. Birçok gol pozisyonu olan, iki tarafın da geri adım atmadığı bir gündü. Bunlar sevindirici. Tabii ki kazanacağız, kaybedeceğiz ama öğreniyoruz" ifadelerinde bulundu.

'BÖYLE TEKNİK DİREKTÖRLERİN KIYMETİNİ BİLMEK LAZIM'

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronchorst'un oynattığı oyunda Barcelona ve Cruyff kültürünü yansıttığını dile getiren Arda Turan, "Yansıttığı futboldan Barcelona ve Cruyff kültürünü yaşattığı ortada. Ligin en az uzun pas atan takımı Beşiktaş. 530'un üzerinde top yapıyorlar, topa çok sahip oluyorlar. Topa karşı gösterdiği reaksiyon Barcelona oyununa ait. Böyle teknik direktörlerin kıymetini bilmek lazım. Giovanni de hem futbolculuk hem de hocalık kariyeriyle bu isimlerden birisi. Biz onları analiz ederken, ileride biz de burada neyi yapabiliriz diye düşünüyoruz" dedi.

"GALATASARAY KAZANIRSA MUTLU OLURUM"

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi hakkında da yorumlarda bulunan genç teknik adam, "Saha içinde kalan, eğlenceli, keyifli, iyi oyunların oynandığı, hakemin konuşulmadığı bir derbi olmasını diliyorum. Çünkü çok yorulduk bu anlamda. Öyle de bir derbi olacağına inanıyorum. İki tarafa da başarılar diliyorum. Pazar günü Beşiktaş'la maçımız var, oyuna konsantre olmak istiyoruz. Güzel bir derbi olsun. Ben Galatasaraylıyım, Galatasaray kazanırsa mutlu olurum ama benim tek baktığım Eyüpspor'un başarısı" diye konuştu.

'EYÜPSPOR YENİ BİR TAKIM, OYUNCULARI İKNA ETMEK KOLAY DEĞİL'

Yaz transfer döneminde daha çok ligi bilen ve tecrübeli oyunculara yöneldiklerini belirten Turan, "İzlediğimiz, seçtiğimiz oyunculara gitmek zordu. Eyüpspor yeni bir takım, oyuncuları ikna etmek kolay değil. O yüzden ligi bilen, tecrübeli, geldiğinde çabuk adapte olmaya çalışan oyunculara gitmeye çalıştık. Başkanımız Murat Özkaya, asbaşkanımız Fatih Kulaksız, bu yönde çok büyük emekler verdi. İstediğim şey bir an önce takıma adapte olmalarıydı. Oyuncu sezon öncesini kaçırdığı zaman, uyum sağlaması zor oluyor. Gelen oyuncuların, eski oyuncuların uyumundan çok memnunum. Bu sezon sonuna kadar da böyle devam edecek. Skorlardan bağımsız, Eyüpspor iyi oynamaya çalışan, oyunun değerlerine sahip çıkmaya çalışan bir takım olacak" yorumlarında bulundu.

'HAKEM ARKADAŞLARIN TAVIRLARINDAN MEMNUNUM'

Geride kalan 5 haftada hakemlerin büyük hatalar yapmadıklarını söyleyen Arda Turan, sözlerine şöyle devam etti:

"Büyük hatalar yaptıklarını düşünmüyorum. İyi oynayan takım her zaman uzun vadede kazanır. Günlük kayıplar yaşanabilir ama bunları hakemlere bağlamamak lazım. Hakem arkadaşların tavırlarından memnunum. Görevleri değil ama daha çok iletişimde olurlarla daha iyi olabilir."

'EĞER GOL YEMEZSEK HER ZAMAN MAÇI KAZANMAK İÇİN BİR ŞANSIMIZ OLUR'

Oyunun iki tarafını da oynamak gerektiğine vurgu 37 yaşındaki teknik adam, "Bazı gerçekleri kabul etmek lazım. Şehir statlarına gidip, önemli maçlara çıkıp topa yüzde 70, 75 sahip olmak çok zor. Bazen oyunun iki tarafını da oynamak lazım. Kaliteli bir oyuncu maksimum 3 dakika topa değiyor. Bunun dışında oyuncu 90 dakika bireysel olarak koşuyor. Koşmadan, mücadele etmeden olmuyor. Eğer gol yemezsek her zaman maçı kazanmak için bir şansımız olur. Ben de oyuncuyken topla oynamayı çok severdim. Dün bile Manchester City, Inter karşısında geçiş savunmasında önlem almak zorundaydı. Inter de 90 dakikayı savunarak geçirdi. Savunmak, mücadele etmek, kalenin önünü kapatmak da bazen güzel bir oyundur. Bunun da keyfini almak lazım. Topa sahip olmak görsel olarak güzel olabilir ama iki tarafın da güzellikleri var" dedi.

'EMRE MOR'UN SAHALARA DÖNEBİLMESİ İÇİN EN AZ 1,5 AYLIK SÜREYE İHTİYACI VAR'

Fenerbahçe'den kiralık olarak kadroya katılan Emre Mor hakkında da yorumlarda bulunan Arda Turan, "Hala bunun için büyük bir şansı var, bu yüzden transfer ettik onu. Ama bir rahatsızlık geçirdi, antibiyotik kullanıyor. Sahalara dönebilmesi için en az 1,5 aylık süreye ihtiyacı var" diyerek sözlerini noktaladı.