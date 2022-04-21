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Antalyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA - Süleyman Elçin - Spor
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Antalyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 24 Nisan Pazar günü Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak Fraport TAV Antalyaspor, hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 24 Nisan Pazar günü Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak Fraport TAV Antalyaspor, hazırlıklarına devam etti.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, yarı sahada taktik ağırlıklı çalıştı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana sakatlıkları süren Harun Alpsoy, Admir Mehmedi ve Sinan Gümüş katılmadı.

Akdeniz ekibi, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

AA / Süleyman Elçin - Spor

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