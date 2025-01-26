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Antalyaspor-Beşiktaş, maçının ilk 11'leri belli oldu

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak. Saat 16.00'da başlayacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Maçın VAR hakemi olarak ise Romanya Futbol Federasyonu'ndan Christian-Petru Ciochira göre yapacak. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ile Mustafa Savranlar üstlenecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde çıktığı 19 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Beşiktaş, topladığı 31 puanla 6. sırada bulunuyor. Son 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik yaşayan siyah-beyazlılar, 2025 yılında tüm kulvarlarda oynadığı 5 maçta 3 kez sahadan galip ayrıldı. Beşiktaş, 2 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Siyah-beyazlılar, "BAY" haftası öncesinde 3 puan hedefliyor. Akdeniz temsilcisi ise ligde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 10 yenilgi sonucunda topladığı 21 puanla 14. basamakta yer aldı.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Güray, Erdal, Kaluzinski, Larsson, van de Streek, Samudio, Djenepo.

Beşiktaş : Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa, Chamberlain, Semih.

SOLSKJAER'İN LİGDEKİ İLK MAÇI

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'deki ilk maçına Antalyaspor deplasmanında çıkacak. Norveçli teknik adam, siyah-beyazlı takımın başındaki ilk sınavına UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao karşısında çıktı. İspanyol ekibini etkili oyunun yanı sıra 4-1 gibi farklı skorla geçen "Kara kartal"da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, ligdeki ilk maçında da Antalya deplasmanında 3 puan hedefliyor.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER VE SINIRDAKİLER

Beşiktaş'ta 3 futbolcu, Antalyaspor önünde formasından uzak kalacak. Siyah-beyazlılarda tedavileri süren savunma oyuncuları Necip Uysal, Gabriel Paulista ile Tayyip Talha Sanuç mücadelede görev yapamayacak. Öte yandan Beşiktaş'ta 5 oyuncu, Antalyaspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Ligde üçer sarı kartı bulunan Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Rafa Silva, Moatasem Al-Musrati ve Ciro Immobile, Akdeniz ekibi önünde kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Beş oyuncu, cezalı olması durumunda Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynanacak karşılaşmada formasından uzak kalacak.

LİG'DEKİ 58. RANDEVU

Beşiktaş ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de 58. kez birbirine rakip olacak. İstanbul temsilcisiyle Antalya ekibi arasında Süper Lig'deki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'daki maçla başladı. Siyah-beyazlılar, söz konusu mücadeleyi 6-0 gibi farklı sonuçla kazandı Süper Lig'de oynanan 57 müsabakanın 36'sında siyah-beyazlı takım, 8'inde Antalyaspor galip geldi. İki takımın rekabetinde 13 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 120 kez fileleri havalandırırken, kırmızı-beyazlı ekip 55 gol kaydetti.

ANTALYA'DAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, Antalya'daki maçlarda da rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu. Siyah-beyazlılar, Antalya'daki 28 lig maçının 17'sinde sahadan galip ayrılırken 4 kez de yenildi. İki takım arasında oynanan 7 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş, dış sahadaki maçlarda Akdeniz ekibinin filelerini 65 kez havalandırdı, kalesinde ise 37 gol gördü. Sezonun ilk yarısında iki takım arasında İstanbul'da oynanan müsabakayı Beşiktaş, 4-2 kazandı.

Antalyaspor-Beşiktaş, maçının ilk 11'leri belli oldu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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