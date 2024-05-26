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Antalya'da Galatasaray Şampiyonluğunu Kutladı

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Galatasaray'ın Konyaspor'u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmesi üzerine Antalya'da binlerce taraftar sokaklara döküldü. Kutlamaların merkezi Cumhuriyet Meydanı oldu ve dikkat çekici bir detay olarak 'Cenaze Nakil Aracı' yazılı Fenerbahçe renklerine boyanmış tabut bulunan araç kullanıldı. Engelli taraftarlar da coşkuya bayraklarla eşlik etti.

- Antalya'da kutlamaların merkezi Cumhuriyet Meydanı oldu

Cenaze nakil aracı yazılı otomobil ile Fenerbahçe tabutunu taşıdılar

ANTALYA - Galatasaray, Konyaspor deplasmanında galibiyetle ayrılarak şampiyonluğunu ilan ederken Antalya'da binlerce taraftar bitiş düdüğü ile birlikte sokaklara döküldü.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte sarı-kırmızılı taraftarlar Antalya sokaklarına döküldü. Kaleiçi, Üçkapılar, Karaalioğlu ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan taraftarlar şampiyonluğu marşlar ve meşalelerle kutladı. Kutlamaların en dikkat çekici noktası 'Cenaze Nakil Aracı' yazılı üzerinde Fenerbahçe renklerine boyanmış tabut bulunan araç oldu. Uzun araç konvoyları nedeniyle özellikle Güllük, Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Caddesi ve Işıklar'da trafik durma noktasına geldi. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk coşkusunu engelli taraftarlar da ellerinde bayraklar ile kutladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Cumhuriyet Meydanı Galatasaray Fenerbahçe Konyaspor Antalya Spor Güncel Haberler

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