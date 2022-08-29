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Ankara spor haberleri | MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan getirildi

Spor Haberleri

Ankara spor haberleri | MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan getirildi

Ankara haberi... Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan'ı getirildi.

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan'ı getirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, 45 yaşındaki teknik direktörle 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Ömer Erdoğan, geride kalan 2 sezonda Süper Lig'de Hatayspor'u çalıştırmıştı.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

MKE Ankaragücü Mustafa Dalcı Ömer Erdoğan Spor Haberler

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