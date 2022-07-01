Ankara Keçiörengücü, Rashad Muhammed'i transfer etti Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, son olarak Sarpsborg 08'de forma giyen Fransız kanat oyuncusu Rashad Muhammed'i renklerine bağladı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, son olarak Sarpsborg 08'de forma giyen Fransız kanat oyuncusu Rashad Muhammed'i renklerine bağladı. Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü'müz, Sarpsborg 08'den 28 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Rashad Muhammed ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Rashad'a, 'Kulübümüze hoş geldin.' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. AA / Fatih Çakmak - Spor Ankara Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Ankara Keçiörengücü, Rashad Muhammed'i transfer etti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.