TFF 3. Lig'in 15'inci haftasında Anadolu Üniversitesi, sahasında Hacettepe 1945'i 1-0 mağlup etti. İbrahim Zeytin'in golüyle öne geçen Anadolu Üniversitesi, skor avantajını koruyarak galip geldi.

Anadolu Üniversitesi Hacettepe 1945'i 1-0 Mağlup Etti

TFF 3. Lig'in 15'inci haftasında Anadolu Üniversitesi, sahasında ağırladığı Hacettepe 1945'i 1-0 mağlup etti.

TFF 3. Lig 2. Grubun 15'inci haftasında Anadolu Üniversitesi, Hacettepe 1945'i konuk etti. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, 8'inci dakikada İbrahim Zeytin'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk devre Anadolu Üniversitesi'nin üstünlüğüyle tamamlandı. Maçın ikinci devresinde de skor avantajını koruyan Anadolu Üniversitesi, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Anadolu Üniversitesi, bu galibiyetle ligdeki puanını 21 çıkardı. Eskişehir ekibi böylece ligin ilk yarısını galibiyetle bitirdi. Anadolu Üniversitesi, ligin ikinci devresinin ilk maçında 21 Ocak 2024 Pazar günü Sapanca Gençlik'i konuk edecek. - ESKİŞEHİR