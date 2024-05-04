Üye Girişi
Haberler

Amed Sportif Faaliyetler Şampiyonluğunu Kutladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, Menemen Belediyespor'la berabere kalarak şampiyonluğunu ilan etti. Taraftarlar ve yöneticiler kutlamalarla şampiyonluğu kutladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve ligin 38. haftasında kendi sahasında konuk ettiği Menemen Belediyespor'la 0-0 berabere kalıp, grubunu şampiyon tamamlayarak Trendyol 1. Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler, şampiyonluğu kutladı.

Diyarbakır Stadyumu'nda yapılan Amed Sportif Faaliyetler-Menemen Belediyespor karşılaşmasını hakem Yasin Kol yönetti.

Menemen Belediyespor, "Her şeyin başı sağlık, sağlığın başı aşı" pankartıyla sahaya çıktı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından karşılaşma, Amed Sportif Faaliyetler'in başlama vuruşuyla başladı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısı da golsüz sona erdi.

Her iki takımın birer puan aldığı karşılaşmanın sona ermesiyle Amed Sportif Faaliyetler, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından sahaya giren Diyarbakır ekibinin taraftar ve yöneticileri, futbolcularla şampiyonluğu kutladı.

Maçın ardından Amed Sportif Faaliyetler taraftarları kent merkezinin işlek noktalarında bir araya geldi.

Takımın bayraklarını açan taraftarlar, meşale yakıp, tezahüratlarda bulunarak takımın şampiyonluğunu kutladı.

Davul ve zurna eşliğinde halay çeken taraftarlar, araçlarıyla şehirde tur attı. Kentin birçok noktasında araç yoğunluğu oluştu.

Merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtindeki kutlamalarda silahla havaya ateş açan bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Spor

Menemen Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Turuncu nasıl elde edilir? Turuncu hangi renklerden oluşur, guaj boya ile nasıl yapılır? 5 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 5 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 5 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 5 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 5 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 5 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 5 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 5 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Kahverengi nasıl elde edilir? Guaj ve akrilik boya ile kahverengi nasıl yapılır? 6 Mayıs Pazartesi 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 6 Mayıs burç yorumları nedir? Real Madrid şampiyon mu oldu? 2024 İspanya La Liga şampiyonu kim oldu? Samsunspor Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Samsunspor TS maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Manchester City Wolverhampton maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) M.City Wolverhampton maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Samsunspor Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Samsunspor TS maçı kaç kaç, canlı maç skoru!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title