Altay, küme düşen Denizlispor ile karşılaşıyor
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SPOR Toto 1'inci Lig'de bitime 3 hafta kala 2 maçı kalan ve kümede kalma tehlikesi yaşayan Altay yarın evinde küme düşmesi daha önce kesinleşen Altaş Denizlispor'la karşı karşıya gelecek.
SPOR Toto 1'inci Lig'de bitime 3 hafta kala 2 maçı kalan ve kümede kalma tehlikesi yaşayan Altay yarın evinde küme düşmesi daha önce kesinleşen Altaş Denizlispor'la karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Oğuzhan Aksu düdük çalacak. Karşılaşmanın biletleri maraton tribünü 20, numaralı 80, VIP 500 TL'den satışa sunuldu.
Ligde son 5 maçında galibiyet yüzü göremeyen 34 puanlı İzmir temsilcisi düşme hattının 3 puan üstünde 13'üncü sırada yer alıyor. Son 11 maçında 10 yenilgi, 1 beraberlik alıp lige mendil sallayan 17 puanlı son sıradaki Denizlispor genç oyuncularıyla prestij mücadelesi veriyor. Altay yarın galip gelir, Gençlerbirliği ise Bursa'da Erzurumspor'a yenilirse siyah-beyazlılar kümede kalmayı garantileyecek.- İzmir