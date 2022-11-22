Üye Girişi
Haberi Paylaş

Almayacaktın Icardi'nin ahını! Galatasaraylılar Messi ile dalga geçiyor

Spor Haberleri

Galatasaraylı taraftarlar, Arjantin Milli Takımı'na Lionel Messi engeli yüzünden giremediği konuşulan Mauro Icardi'ye sahip çıktı. Arjantin'in Suudi Arabistan'a kaybettiği maçın ardından Galatasaraylı taraftarlar Lionel Messi'yi tiye alan paylaşımlar yaptı.

Sarı-Kırmızılılar'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin Milli Takım'a girememesinin yankıları halen sürüyor. Arjantin'in Suudi Arabistan'a kaybetmesinin ardından Galatasaraylı taraftarlardan Mauro Icardi paylaşımları geldi.

MESSI ENGELİ

Arjantin kaptanı Messi'nin, Mauro Icardi'nin takıma aldırmadığı iddiaları dünya basınında gündemden düşmüyor. Gol yollarında sıkıntı yaşayan Tangocular'ın Suudi Arabistan yenilgisi, Galatasaraylı taraftarlara adeta malzeme oldu.

Almayacaktın Icardi'nin ahını! Galatasaraylılar Messi ile dalga geçiyor

ÇIKIŞA GEÇMİŞTİ

Galatasaray'da 6 maçta 4 gol 3 asistle oynayan Icardi'nin Milli Takım'a girememesi Arjantinli taraftarları da şaşırttı. Suudi Arabistan karşılaşmasında Lautaro'nun etkisizliği, Arjantin'in elini kolunu bağladı. Arjantin'in yaşadığı dramatik sonucun ardından Icardi paylaşımları geldi.

İşte sosyal medyadaki bazı Icardi paylaşımları:

Almayacaktın Icardi'nin ahını! Galatasaraylılar Messi ile dalga geçiyor

Almayacaktın Icardi'nin ahını! Galatasaraylılar Messi ile dalga geçiyor

Almayacaktın Icardi'nin ahını! Galatasaraylılar Messi ile dalga geçiyor

Almayacaktın Icardi'nin ahını! Galatasaraylılar Messi ile dalga geçiyor

Almayacaktın Icardi'nin ahını! Galatasaraylılar Messi ile dalga geçiyor

Almayacaktın Icardi'nin ahını! Galatasaraylılar Messi ile dalga geçiyor

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Lionel Messi Mauro Icardi Galatasaray Arjantin Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title