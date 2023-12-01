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Aliağa Petkimspor İç Saha Maçlarında Kaybetmiyor

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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, bu sezon iç saha maçlarında yenilgi yüzü görmedi. Aliağa Petkimspor, evinde oynadığı P. Karşıyaka, Galatasaray, Tofaş ve Manisa Büyükşehir maçlarını kazanarak dikkat çekiyor.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, bu sezon oynanan iç saha maçlarında kaybetmeyen 5 takımdan birisi konumunda bulunuyor.

Aliağa Petkimspor, bu sezon evinde gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. İzmir ekibi, şu ana kadar taraftarının önünde oynadığı P. Karşıyaka, Galatasaray, Tofaş ve Manisa Büyükşehir maçlarında kayıp yaşamayarak iç sahada yenilgi yüzü görmedi. Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, P. Karşıyaka, Bursaspor ve Beşiktaş'la birlikte bu sezon evinde kaybetmeyen 5 takımdan birisi konumunda bulunuyor. Başantrenör Burak Gören ve ekibi, bu seriyi 3 Aralık Pazar günü oynayacakları A. Efes maçında da devam ettirmek istiyor.

Öte yandan Aliağa Petkimspor, hafta sonu kaybetmesi durumunda bu sezon ilk play-off hattının dışında kalabilir. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Karşıyaka basketbol Aliağa Basketbol Spor Haberler

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