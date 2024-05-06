Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nde 120 sayı atarak 4. kez 100 ve üzeri sayı üretti

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nde hafta sonu oynanan Bodrumspor müsabakasında 120 sayı atarak, bu sezon 4 maçta 100 ve üzeri sayı üretmeyi başardı.

Basketbol Süper Ligi'nin son haftasında karşılaştığı Bodrumspor'u 120-76 mağlup ederek sezonu 7. sırada bitiren Aliağa Petkimspor, şampiyonluk için play-off oynamaya hak kazandı. Rakibine 120 sayı atan İzmir ekibi, bu sezon 4. kez bir maçta 100 sayının üzerinde skor üretmiş oldu. Daha önceki 3 maçta Aliağa Petkimspor, 5. hafta mücadelesinde Tofaş'a 107 sayı, 12. hafta müsabakasında Darüşşafaka'ya 112 sayı ve 22. karşılaşmasında da Manisa Büyükşehir'i 106 sayıyla geçmeyi başardı. Böylece Aliağa Petkimspor, ligdeki tüm takımlar arasında skorda en fazla üç haneli sayıları bulan takımlar arasında yer alıyor.

Aliağa Petkimspor, rakibini bekliyor

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde sezonu 7. sırada bitirerek şampiyonluk için play-off oynamaya hak kazanan Aliağa Petkimspor, rakibini beklemeye başladı. Ligi 2. sırada tamamlayacak takımla çeyrek final mücadelesine çıkacak olan İzmir ekibi, A. Efes veya Fenerbahçe ile eşleşecek. İki takımında müsabakalarını yakından takip eden Aliağa Petkimspor, ne olursa olsun seriye İstanbul deplasmanıyla başlayacak. - İZMİR