Aladağ'da Kupa Sahibini buldu.

Adana'nın Aladağ ilçesinde sporsal faaliyetler içerisinde her yıl düzenlenen futbol turnuvasında final maçı oynanarak kupa sahibini buldu.

Aladağ Belediyesi öncülüğünde düzenlenen turnuva bu yılda büyük ilgi gördü. 16 takımın katıldığı turnuva bugün final maçında Alg Gerdibispor- Tisk Sivişlispor takımları karşı karşıya geldi. Maçı Tisk Sivişlispor 2-1 kazanarak kupaya uzanan takım oldu. Kupayı Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik verdi.

Akgedik "Dostluk çerçevesinde bir turnuva geçirdik. Takımlarımıza teşekkür ediyoruz. İyi oynayarak kupaya uzanan Tisk Sivişlispor takımımızı tebrik ediyorum diğer yakınlarımızda elinden gelenin en iyisini yaptılar. Güzel bir futbol izledik. İnşallah seneye daha güzel turnuvalar ile devam edeceğiz "dedi. - ADANA