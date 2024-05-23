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Ajax, yeni teknik direktörünü açıkladı

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Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax, teknik direktörlük görevi için İtalyan Francesco Farioli ile anlaştığını duyurdu. Farioli, 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax'ta teknik direktörlüğe İtalyan Francesco Farioli getirildi.

Ajax Kulübü, John van 't Schip'ten boşalan teknik direktörlük görevi için 35 yaşındaki Farioli ile üç yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Türkiye'de Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u çalıştıran Farioli, geçen sezon Fransa ekibi Nice'te görev yaptı.

Bu sezon eski günlerini aratan bir performans sergileyen Ajax, Eredivisie'yi 56 puanla 5. sırada tamamladı.

Kaynak: AA / Spor

Francesco Farioli Hollanda Futbol Futbol Spor Güncel Haberler

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