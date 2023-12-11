Ağrı'nın tek kadın futbol takımı başarılarıyla adından söz ettirmek istiyor

Ağrı'nın tek kadın futbol takımı oyuncuları, mücadele edecekleri 3. Lig'de başarılı bir sezon geçirip 2. Lig'e çıkmayı hedefliyor.

Kentte 7 yıl önce "Kızlarımız erken yaşta gelinlik yerine forma giysin" sloganıyla kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig'de mücadele ediyor.

Futbolcularının büyük bir bölümünün kırsaldan gelen ve şehir merkezinde eğitim gören öğrencilerden oluştuğu kentin tek kadın futbol takımı, "kış kenti"nde tüm olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bir davette 5 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başarı plaketi de alan öğrenciler, kentteki "kadınlar futbol oynayamaz" algısını da yıkmak istiyor.

Yeni sezon öncesi Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadyumu'nda antrenmanlarını sürdüren kadın futbolcular, bu sezon 2. Lig'e çıkmayı hedefliyor.

"Bugüne kadar kulübümüzde yaklaşık 200 kadın sporcu yetişti"

Teknik direktör Önder Tunay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımlarında yetenekli futbolcuların olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kadın futbol takımımız 2016 yılında kuruldu. O tarihten bu yana 3. ligde mücadele ediyoruz. Bu sene hedefimiz farklı. 8 yıldan sonra şampiyon olup 2. lige çıkma hayaliyle çalışmalarımıza başladık. İnşallah başarılı oluruz. Bugüne kadar kulübümüzde yaklaşık 200 kadın sporcu yetişti. Kadınlarımızın belli yaştan sonra okulları ve evlilik durumları olduğu için tamamına erdiremiyoruz ve hemen hemen her yıl kadro değişiyor. Yetiştirdiğimiz kızlar oynadıkları maç sayısına göre üniversiteye yerleşebiliyor. Üst liglere de sporcu yetiştirmeye çalışıyoruz."

Zorlu hava şartlarına rağmen kar ve soğuk demeden antrenmanlarına devam ettiklerini ifade eden Tunay, "Kızlarımız gelecek vadediyorlar. Ağrı'nın iklimi biraz farklı. Zor şartlarda çalışıyoruz. Ailelerden izin alma durumumuz oluyor. Bunları aştığımız zaman daha çok yetenek ortaya çıkar. Ağrı iklimi ve havası, sporcu yetiştirmek için şartları müsait bir kenttir." diye konuştu.

"Yağmur çamur demeden antrenman yapıp bir yerlere gelmeye çalışıyoruz"

Futbolcu Merve Akkurt ise ortaokuldan bu yana futbol oynadığını anlattı.

Yaklaşık 3 sezondur takımda forma giydiğini söyleyen Akkurt, "Yağmur çamur demeden antrenman yapıp hocalarımızın desteğiyle bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. Dışarıdan da bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Futbol hiçbir şekilde üniversiteme ve derslerime engel değil." dedi.

Kaleci Kader Uçar da lise yıllarında futbola başladığını dile getirdi. 2. Lig'e yükselmeyi hedeflediklerini ve futbol sayesinde üniversite kazandığını anlatan Uçar, şunları kaydetti:

"Futbolun maddi ve manevi çok katkısı oldu. Daha önce başka illere gitme durumum olmadı. Futbol sayesinde birçok yere gidebiliyoruz. Gittiğimiz yerlerde farklı kültürler tanıyıp arkadaşlar edindik. 'Küçük yaşta gelinlik yerine forma giyilsin' dediler. Çok şükür onu da aştık. Çevrem futbol oynamama çok karşıydı. Arkadaşlarım ve ailem 'gitme derslerin var' diyordu. Hepsinin üstesinden gelip daha iyi hedeflere ulaşmak için çalışıyoruz. Kadın isterse her şeyi başarabilir."