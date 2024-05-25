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Afyonkarahisar'da Zafer Şehitleri ve Frig Vadisi Oryantiring Yarışı düzenleniyor

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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde düzenlenen Zafer Şehitleri ve Frig Vadisi Oryantiring Yarışı'na yaklaşık 100 sporcu katılıyor. İhsaniye Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen yarışlar, Frigya bölgesindeki alanda gerçekleştiriliyor. Yarışmada, doğaya, tarihe ve insanlara dokunan oryantiring sporu icra ediliyor.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde "Zafer Şehitleri ve Frig Vadisi Oryantiring Yarışı" düzenleniyor.

İhsaniye Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Oryantiring Federasyonu Afyonkarahisar İl Temsilciliği tarafından Döğer beldesi, Bayramaliler ve Sarıcaova köyleri arasındaki bölgede 7 kategoride düzenlenen yarışlara yaklaşık 100 sporcu katılıyor.

Oryantiring yarışına katılan İlçe Kaymakamı İsmail Bildirici, AA muhabirine, yarışmanın gerçekleştirildiği Frigya bölgesindeki alanda Zafer Şehitliğinin de bulunduğunu söyledi.

Bölgenin oryantiring yarışı için haritalandırıldığını aktaran Bildirici, "İlk defa bu bölgede oryantiring yarışması yapıyoruz. Çevre illerden de sporcularımız bulunuyor. İki etabımız var."dedi.

Oryantiring İl Temsilcisi Mikail Taşkale de oryantiringin diğer isminin koşarak satranç oynamak olduğunu belirterek doğaya, tarihe ve insanlara dokunan bir spor dalı olduğunu ifade etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ise Zafer Şehitleri anısına gerçekleştirilen organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Spor

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