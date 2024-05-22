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Afyonkarahisar'da Sokaklar Bizim Projesi Başladı

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan Sokaklar Bizim Projesi Afyonkarahisar'da da uygulanıyor. Gençlere spor yapma alışkanlığı kazandırmak, aralarındaki ilişkileri güçlendirmek ve spor yolu ile eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen '4. Sokaklar Projesi' Afyonkarahisar'da başladı. Proje kapsamında 3x3 Basketbol Gençlik Kupası ve 5x5 Mini Futbol müsabakaları düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan Sokaklar Bizim Projesi Afyonkarahisar'da da uygulanıyor.

Gençlere spor yapma alışkanlığı kazandırmak, aralarındaki ilişkileri güçlendirmek ve spor yolu ile eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen "4. Sokaklar Projesi" Afyonkarahisar'da başladı.

Projesi çerçevesinde 3x3 Basketbol Gençlik Kupası ve 5x5 Mini Futbol müsabakaları düzenlendi. Kocatepe Spor Kompleksinde yapılan turnuvalarda 3x3 Basketbol turnuvası ile Kadınlar 5x5 futbol turnuvaları tamamlandı. Erkekler 5x5 mini futbol müsabakaları ise 22-23 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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