Aday mı değil mi? Aziz Yıldırım olaylı kongrede kararını açıkladı

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Yıldırım başkanlığa aday olmayacağını söyledi.

"ADAY OLMAYACAĞIM"

"Ben aday olmayacağım Ali Bey rahat ol. Olsam burada söylerim. Bak Saadettin Bey adaylığını açıkladı. Hakan Bey adaylığını açıkladı. Bırakın Aziz'i Ali'yi gençler gelsin, sahip çıksınlar. Fenerbahçe'ye bir şey kazandırmayacak olanlar, "Ben olduğum sürece Fenerbahçe şampiyon olamaz" diyenler, aday olmamalı. dedi.

Seçim tarihinin Eylül ayında yapılmasının yanlış olduğunu söyleyen Aziz Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

AZİZ YILDIRIM'IN KONUŞMASI

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kürsüye geldikten sonra ilk olarak "Hiçbir kulüpte amatör şubeler hariç, onu da Aziz Yıldırım ve arkadaşları yaptı. Kız basket takımı 1907'deydi, kapatıyorduk ben geldiğimde. Galatasaray 13-0 öndeydi. 13-0'ı, 13-13'e getirdik. Alkışa falan gerek yok. Anlatacağım, doluyum. Doluyum yani, doluyum!" ifadelerini kullandı.

"KÜME DÜŞÜYORDUK!"

7 sene içerisinde Fenerbahçe Futbol Takımı, 80'lerde Ali Şen döneminde az daha küme düşüyorduk. Birkaç sene önce de küme düşme tehlikesi atlattık. 1 milyar Euro para harcandı, 100 küsür oyuncu alındı. Keşke bu kadar harcanmasaydı, Samsun diğer kulüpler kadar 250 milyon Euro para harcasaydık, 750 milyon cebe kalırdık. Tüm borçları kapatırdık ve aynı neticeyi alırdık. İkinciliği başarı sayıyorsak yanlış.

"BAŞKANLIĞA ADAY DEĞİLİM!"

Eğer sen beni imza toplayarak götürecekler diyorsan, gel burada söyle. Burada söyle arkadaş. Diyorum ki sen eğer beni tüzük gereği ve devletin verdiği sisteme göre imza toplanacaksa toplanırsa ben aday olmayacağım. Bunu kapatın de. Bunu kapatın de. Beraber olmayacağım. Aday olsam söylerim rahat ol. Rahat ol! Sadettin Bey burada 'Adayım' diyor. Ben demiyorum. Ben demiyorum, o diyor. Hakan Bey var, 'o da adayım' diyor. Ben istiyorum ki bu kulüpte Aziz Yıldırım, Ali Koç şu bu olmasın. Gençler olsun gençler. Gelsinler sahip çıksınlar bu kulübe. Aksi halde gelecek tehlikede.

ALİ KOÇ'A OLAY GÖNDERME

Fenerbahçe'ye bir şey kazandırmayacak olanlar, 'Ben olduğum sürece, Fenerbahçe şampiyon olamaz' diyenler başkan adayı olmamalı! Saygılar!

"GALATASARAY 13-0 ÖNDEYDİ!"

Hiçbir kulüpte amatör şubeler hariç, onu da Aziz Yıldırım ve arkadaşları yaptı. Kız basket takımı 1907'deydi, kapatıyorduk ben geldiğimde. Galatasaray 13-0 öndeydi. 13-0'ı, 13-13'e getirdik. Alkışa falan gerek yok. Anlatacağım, doluyum. Doluyum yani, doluyum!

"FENERBAHÇE'NİN BORCU NE KADAR?"

Yüksek Divan Kurulu nedir? Okuyorum tüzükten, 'Yüksek Divan Kurulu, kulübün danışma kurulu olarak kulübün gelişimini ve geleceğini ilgilendiren idari, mali, hukuki, sportif ve sosyal konularda mevzuat ve bütçe yükümlülükleri içerisinde yönetime tavsiyede bulunur. Yönetim kurulu tarafından her 3 ayda bir verilecek denetim kurulu raporunu görüşür." Denetim kurulu raporu verildi mi? Ben Aziz Yıldırım, 1990 yılında rahmetle andığım Metin Aşık yönetiminde üyeydim. Rahmetli Güven Sazak, rahmetli Hasan Özaydınlı ve sonra Ali Şen dönemlerinde, sonra 20 sene Aziz Yıldırım döneminde hiçbir zaman Divan'a denetim kurulu raporu gelmeden yapmadık. 7 senelik Ali Koç döneminde bu ikinci. Fenerbahçe'nin borcu ne kadar? Haydi bakalım!"

"GALATASARAY BAŞKANI'NA 'SİNEK İKİLİ' DEDİM"

Dışarıya karşı birlik olalım, her şeye varız! Bana diyor ki oradan Ali Bey 'Galatasaray'a karşı demedi' diyor. Başkanlarına 'sinek ikili' dedim, ses çıkaramadılar ya!

"10 SENE GERİDEYİZ!"

Güçlü olmak, kazanmakla olur. Futbolda kazanamazsak başarı olamaz. Bu sene sonu itibarıyla 6 şampiyonluk farkı var, 2 senesi benden dolayı. 4 sene geldi. Bizim derdimiz eylül ayındaki kongre değil. Bunu iyi bilin. Eylülde kongre olmuş, Ali Başkan devam, Aziz Başkan devam, sorun bu değil. 10 sene gerideyiz. Böyle devam ederse bu konuşmayı yine burada yaparım, haberiniz olsun.

"BURAYI TERK ETMELİYDİNİZ!"

Ben beklerdim ki denetim kurulu okunmadığı için burayı terk etmenizi beklerdik, burayı terk edecektik. Ne kadar borcumuz var?

"612 MİLYON EURO DİYEN ŞEREFSİZDİR"

Bugün borç 25 milyar mı? Çok enteresan şeyler anlatacağım. Belgelerle geldim. Yine Aziz Yıldırım 612 milyon Euro borç bıraktı diyorlar, bunu yapmışsam şerefsizim, bunu söyleyenler de şerefsizdir. Gelsinler buraya! Kağıtla aynı şeyleri tekrar ediyorlar. Tek tek anlatacağım. Herkes lütfen anlasın. Ondan sonra Aziz Yıldırım yalan söylüyor desinler.

"İBRA EDİLMEDİM, O UTANÇLA YAŞADIM"

Geçen sene Ali Koç ile TV'de konuşmadık mı, 300 milyona tüm mal varlığını satıyordum, salon dahil deyince olmaz dedi, kapattık konuyu. Bankalar Birliği ile anlaştılar. Ali Bey imzaları çok ciddiye alıyor, yorumlar yapıyor. Ben yorum yapacağım. Aziz Yıldırım ve arkadaşını, Ali Bey'in yönetimi 2018 Kasım'da Fenerbahçe Sportif AŞ'de ibra etmedi. Ben 2 sene ibra edilmemiş eski başkan olarak gezdim. O utancı yaşadım. Ne yaptı Aziz Yıldırım! Kim yaptı burayı, burada oturuyorsunuz. Kim yaptı burayı! Nasıl kulüp yaptı ya, bırak kulübü, ben yaptım ben! Bırak geç! Parayı ben verdim yaptım ya, bırak Allah aşkına.

"İBRA ETMEMEK YANLIŞ AMA..."

Konya'ya maça gittik, orada salonu gördüm, 9 metre çok yüksek dedi, 6 metreye indirdik yaptık. Stadyumu yaptık. Bugün stadyumdan 100 milyon dolara yakın, duyumum doğru yanlış bilemem, stadyumdan 100 milyon dolar gelir var dediler. Topuk Yaylası'nı kiraladım yaptım. Tesis yaptım. Ankara'da yaptım. Dereağzı'nı yaptım. Kapalı salonu, Murat Ülker'e milyonlarca teşekkürler, yaptırdım. Ben ibra edilmedim. 600 milyon mal varlığı var. Batak olduğu için Futbol AŞ'de ibra etmedik. Ondan sonraki yıllarda hepsinde Sportif AŞ'nin batak olduğu yazılıyor. Bundan sonraki yönetim, bu arkadaşları da ibra etmezler. Yanlış mı doğru mu! Hayır, ibra etmemek yanlış, böyle bir adet yok Fenerbahçe'de denebilir ama bizi ibra etmediler.

"ALİ KOÇ'A MEKTUP YAZDIM"

2018 kongresinde, biz hazirana kadar, ibra edilmeyebilir ama getirdik, onu da ibra ettirdik. 2019 olağan mali genel kurulda bu tarihteki ibra edilmiş bizleri, ibra edilmemiş gibi gündeme getirdiler. Ali Koç'a mektup yazdım, 'İbra edildik, bizi ibra etmeme pozisyonuna düşürürseniz sizin seçimizin geçersiz olacağı için 1 yıllık çalışmalar boşa düşer' dedim. Kongreyle aynı gün, neler yapılacak hikayesinden çıkardılar. İbra edildiğimiz gözüktü.

"ALİ BEY'E 'HAZİRAN'DA SEÇİM YAP' DEDİM"

Ali Bey 'ibra etmeyecekler' falan dedi. Bu yanlış. Eylülde seçim yapmak da yanlış. Sen bana mayısta geldin. Şekip Bey, Hulusi Bey vardı. Mayıs sonundaydı, basket maçına gidiyordunuz. Onları da tebrik ediyoruz hepsini. Size gidin aday olanlarla konuşun, 'ben 1 sene daha burada başkanlık yapıyorum. Kalayım. Şampiyon yapamazsam ben ayrılırım de' dedim. Çık camiaya 'haziran ayında kongre kararı alıyorum, güven oyu istiyorum de' dedim. Ali Bey söyledim mi! Heh. Sen ne dedin, 'Gideyim maça, gelelim konuşalım' dedin. Gelmedin. Aramadın. Gelmeyince de ben açıklama yaptım. 16 bin 464 bilmem ne imza olursa ben aday olurum diye. Eylülde yapılacak seçim bu camiaya zarar verecek, bunu bilin. Siz kazansanız da, başkası kazansa da bu camia yara alacak. Siz transferleri yapıyorsunuz, her şeyi siz yapıyorsunuz, ters netice olursa bu kulübe yazık olacak. Tekrar gözden geçirin. Bir büyük olarak söylüyorum.

"ANA PARAYI ÖDEMEDİLER!"

Gelelim para meselesine. Aziz Yıldırım 612 milyon borç bırakmış diyorlar. Şimdi 1.6.2020 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü, diğer kulüplerin olduğu gibi Bankalar Birliği ile anlaştılar. Bu anlaşmada bütün borçlarımızı bankalar topladılar, o zamanki TL'ye çevirdiler, o şekilde yürüdürler. 1.6.2021 yılında, 3 milyar 202 milyon küsürat parayla tüm borçlarımızı Bankalar Birliği'yle anlaşarak onayladık. Burada Yapı Kredi Bankası'ndan alınan bir 50 milyon Dolar kredi vardı, onu da bu borcun içine soktu. 2018 Mayıs'ta verdiğimiz mali kitapta 1.950 milyar küsür borç vardı. 220-230 milyonu dolar ve euro'ydu, geri kalan TL'ydi. Bize kolay gelsin diye 400 milyon Euro. Aslı gerçeği 2 milyar TL'ydi. Yalan söylüyorsam hakaret edin bana, yazın, çizin, gelin benimle konuşun. Sonra ne oldu, yeni yönetim geldi. Harcamalar yaptılar. 50 milyon Dolar bankadan para aldılar. Hepsini 1.6.2020'de 3.2 milyara Bankalar Birliği ile bağladılar. Ana paradan hiçbir para ödemediler.

"1 MİLYAR 391 MİLYON FAİZ!"

Sayın başkan dedi ki, gelirlerden yüzde 50 bankalar kesti. Ben burada görmüyorum. İzah edebilir. Kabul ederiz. Burada yok, gözükmüyor. 2023 sonuna kadar ana para ödendi gözükmüyor. 2023 ve 2024'te 48 milyon 243 bin ana para ödendisi gözüküyor. Geldik 2024'e ve biz geldik dedik ki, TV konuşmalarında, kongre çalışmalarında Bankalar Birliği'nden muhakkak çıkılması lazım, çünkü yüzde 49 faiz. Bu parayı çevirdikleri ilk 2 sene yüzde 8.5 ile yüzde 12.5 arasında TL faizi vardı. O zaman da yüzde 5-6 dolar ve euro kurlarında faiz vardı. TL'ye dönmek akıllı işti o dönem, tebrik ediyorum. 23 ve 24'te bunu acilen kura çevirmek lazımdı, tüm kulüpler yapmadı. Fenerbahçe, 1 milyar 391 milyon faiz ödedi.

"BORCU NASIL KAPATACAKSINIZ?"

2024 ve 2025'te 1 milyar 598 milyon borç ödedi. Toplam 3'ün üzerinde, ana para kadar faiz ödedi. Bunu hemen durdurmak lazım. Yazık yani. Çok büyük para. Bankalar Birliği borcunu kapatamadı. Nasıl kapatacağını gelsin açıklasın.

"BENİM OYUNCULARIMI SATTINIZ!"

Ben kulübü bıraktıktan sonra 50 milyona yakın oyuncuları sattılar. Kulübe para girdi. Fernandao, Eljif Elmas, Giuliano, Josef de Souza ve basketbolla birlikte toplam 45 milyon Euro girdi yaptılar. Kulübe bunlar satılınca para geldi. Ayrıca benim kurduğum şirket, 2004'te bu salonda açılışını yaptık, Sportif AŞ! 2011'de 1.8 milyar Dolar sermayeye ulaşmıştı. Forbes yazmıştı. O şirket 3 Temmuz ile birlikte yara aldı. Hisse falan sattılar, 25 milyona yakın para girdisi oldu. Bir kanun çıkardım ben, 15 sene uğraştım. Profesyonelin harcadığı paranın amatöre harcanması. 100 milyon Euro'ya yakın bir girdi oldu oradan.

"ALİ BEY İLE 300 MİLYONA ANLAŞMIŞTIK!"

Biz Ali Bey'le geçen TV konuşmasında 300 milyona anlaşmıştık, ben tüm malları almıştım. Bütün kulüpler, yalnız Fenerbahçe değil, faiz hariç ana paradan para ödemediler. Ana parayı bizim kulüp 5.62 dolardan 3.2'yi çevirdiler. Diğerleri 5'ten çevirdiler. 50 milyon dolar, onlar bizden daha az kredi almış oldular. 5.62, diyelim 6 dolar. Şimdi dolar 40 diyelim. 40'ı 6'ya bölersek, demek ki 7 kat TL kendi kendine düşmüş aşağıda. 3 milyarlık borç, 6'ya bölen, bugün 80-90'a düşmüş. Ben kuyudan su çektim demesin kimse.

HAMDİ AKIN'A; "BENİ KENDİNE SALDIRTMA"

Aziz Yıldırım, yönetici Hamdi Akın'ın "Sizin anlattığınız gibi ekonomik bir durum yok' demesi üzerine sinirlendi ve tepki göstterdi;

"Al bak, Bankalar Birliği bana bunu verdi. Alsın okusun. Bana verilen bu belge. Hamdi (Akın)... Hamdi... Bak beni kendine saldırtma. Ben buraya o niyetle gelmedim. Beni saldırtma. Otur oturduğun yere. Beni saldırtma. Bak beni saldırtma."

EROL BİLECİK TEPKİSİ

Fenerbahçe'de muazzam bir muhalefet var. Gece gündüz durmuyor bu muhalefet. Her şeyi üretiyor. Ya böyle muhalefet mi olur ulan, böyle muhalefet mi olur!

Erol Bilecik anlatıyordu burada. Buraya gelseydi bak ben neler anlatacaktım. Ben onunla konuşacağım. Sana 'Locada bir çocuk var, Erol'un oğlu mu dedim, hayır onun oğlu dedim, Hulusi 'ben de öyle biliyorum' dedi. Üstünde Galatasaray forması vardı. Erol'da bana sallıyor. Ulan ben sana bir şey demedim ki!"

"BENİM DIŞIMDA KONUŞAN YOK!"

7 senede 1-2 defa konuştum. Benim dışımda da kimsenin konuştuğu yok. Herkes beni bekliyor. 98'in 15 Şubat'ında 1 oyla başkan oldum, Allah nasip etti. Bir onur, bir şeref. Akşam Fenerbahçe - Galatasaray maçı vardı, karşıda Ali Sami Yen'de. Devrede soyunma odasına gittim, 1-1'di galiba. Vefa Bey'in listesi seçilmişti, onların hepsi oradaydı. Ben orada yalnızdım. Maçtan sonra eve gittim. Tüm sporcular, Sayın Ali Şen'in evine gittiler. Fenerbahçe'de muhafelet buydu. Fenerbahçe'de şu an muhafelet yok ki. Sosyal medya yazıyor. Bende yok. Okumuyorum. Ne yazalarsa yazsınlar. Takip edersen etkisinde kalırsın.

"HER YERDE GALATASARAY!"

Aziz Yıldırım: "Her yerde çoğunluk Galatasaray'da. Bunu önce kabul edeceğiz. Bir yakınım çocuğuna forma almış, götürmüş çocuğu Fenerium'a numara yazdıracak, çocuk demiş ki 45, Osimhen."

Bir üye: "Galatasaray mı konuşacağız burada?"

Aziz Yıldırım: "Galatasaray'ı 6-0 yenen takımın başkanıyım ben. Herkes kan ağlıyor burada kan. Bütün Fenerbahçeliler kan ağlıyor kan. Buradaki hadise başkan ben olayım, Sadettin Bey gelmiş falan, mesela bu değil. Bakın yakalayamayız. 2006'da Celal Doğan 'Fenerbahçe'nin önünü keselim' diyordu. Bugün hep beraber elimizden geleni yapmalıyız. Destek olalım, olalım ama açık konuşalım. Kim köstek oluyor ya!

Babam çok delikanlı adamdı. Erkek adam bir defa ölür derdi. Biz bir defa öleceğiz."

"ADİDAS İLE KAÇA ANLAŞMIŞLAR"

Sayın yönetim 'şeffaf olacağız' diye seçimi 2018'de kazandı geldi. Hiçbir konuda şeffaf değil. adidas ile kaça anlaşmışlar, anlayan var mı? Ya ne kadar bedel? Biz bilsek bedeli, fazlaysa bankayı kapatmak için kırdırın.

"ARSA SATIN, BANKAYI KAPATIN"

Bankayı kapatmak için 1-2 arsayı satın. Bankadan dolar euro kredi alın, onla gidin TL borcu kapatın. Ondan sonra gelecek sene 1.5 milyar faiz ödenir, yazık.

"GÖSTERDİĞİNİZ YERLERİ BEN ALDIM"

Üç yer gösterdiler, üçü de Aziz Yıldırım'ın sağladığı arazilerdir. 2018 Mart ayı ya da daha önceydi. Sayın Murat Kurum'a gittim, biz Gebze'den 225 dönüm arazi almıştık. O araziye biz bütün altyapıları götürecektik. Kendisine anlattım, yardımcı olmasını istedim. Bize 'niye gidiyorsun oraya, orada bizim araziler var, birleştirelim onlarla, konutlar yapalım, kulübe gelir olsun' dedi. Burada Rıdvan Dilmen ve Zekeriya Paşa da vardı. Ben izah ettim Cumhurbaşkanı'na, Sayın Hulusi Paşa ile konuş dedi. Yaşar Paşa'ya gönderdi, o da dilekçe yazın dedi, NATO dairesine gönderdik ve operasyon başladı. Arazi o şekilde alındı. Bir teşekkür edin ya, ne olacak. O arsa bu dediğim kişilerin izniyle, yol göstermesiyle alındı. Onlara teşekkür ediyorum.

"ATAŞEHİR HAYIRLI OLSUN"

2018'de Ataşehir arazisi için Sayın Murat Kurum ile konuştuk. Murat Ülker 'Buraya inşaat yapalım, ofis ve ev yapalım' dedi. O zaman gittik, yapıyorduk, seçim oldu ve biz gittik. 7 senedir yapılamadı. Dün akşam Murat Ülker bana söyledi, 'hallettik' dedi, 'son safhaya geldik yapıyoruz' dedi. Hayırlı olsun camiaya.,

"KENAN EVREN'İN PARASINI İSTERİM!"

Bir konu da Kenan Evren. 20 seneyi geçti. Kenan Evren'i iade eder, verdiğim paraları geri isterim. Kenan Evren'e yapılacak bir şey para getirmez, getirirse tebrik ederim.

"SİZE ADA YAPIYORDUM!"

Vizyon diyorlar ya... Aziz Yıldırım'ın vizyonu yok diyerek bizi postaladınız ya... Aziz Yıldırım size ada yapıyordu. 6 dönüm kayalığın üzerine Maltepe'de ada yapıyordu.

"BANA LOCA SATMADILAR"

Ali Koç: "Sayın başkan doğruları söyleyin."

Aziz Yıldırım: "Doğru ne?"

Ali Koç: "Tüm localar satılmıştı, bu sene size bir tane loca tuttuk."

Aziz Yıldırım: "Tuttun nerede, maçlar başlıyor. Bana nerede loca.

Ali Koç: "7 senedir loca olmadığı için mi gelmiyorsunuz?"

Aziz Yıldırım: "Yazılı talebim var. Hulusi Bey söyle. Benim kızım var, locam olsa alır gelirim. 2 senedir gelirim en azından Ali Bey. Ben Chelsea'den loca aldım, kız oraya gidiyor maça. Ne yapsın."

"BANA SALLAYIP DURMAYIN!"

Sermaye artırımı yaptınız, kulübe 128-130 milyon dolar para girdisi yapmışınız. Şirketi kurmasaydım parayı bulamazdınız. Bana sallayıp durmayın. Bana sallarsanız zararlı çıkarsınız. Alacaklı çıkarım. 300'e satacak bana, sözü var. Şu büyüyoruz dedin, ne yaptınız abi bir anlatın. Neyi büyüdük de yükseliyoruz.

"10 SENE ÖNCE 90 MİLYON DOLAR ALDIK!"

Aziz Yıldırım: "Chobani ile anlaştınız, tebrik ediyorum. 'Bu en büyüğü' falan yapmayın, biz 10 sene önce 90 milyon dolar para aldık ya."

Ali Koç: "Ne yaptın parayı?"

Aziz Yıldırım: "Yedim!"

"ÖMRÜMÜ VERDİM ALİ BEY!"

O kadar araştırdınız, bir halt bulamadınız. Ben ömrümü verdim Ali Bey, hapise gittim yattım, ömrümü verdim. Öyle konuşmakla olmaz. Ben ne yaptıysam bu kulüp için yaptım. Arkadaşlarım da öyle. Biz bu kulübün kendisiyiz, bir parçasıyız. Bunu bilin.

"25 MİLYAR TL BORÇ VAR!"

adidas ile ne kadar anlaşma yaptınız. Ben 2013'te Abdullah Kiğılı ile 5 yılık anlaşma yaptık. Her yıl 6 milyon Dolar'dı. Çok büyük anlaşmaysa tebrik edelim. 100 bin formayı veriyorlardı, kulüp satabiliyordu. Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA'da, ligde kupada bonus vardı. Bizim anlaşma böyleydi. Sizin yeni anlaşmayı bilmiyoruz, belki de çok iyi ama bilmiyoruz. En büyük tehlike ne biliyor musunuz, anlatmıyorlar, 25 milyar borç var. Haberiniz olsun. Seçime 1 ay var, anlatmıyorlar.