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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'a kaybetti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'a kaybetti

Spor Haberleri

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Akropolis Turnuvası'ndaki üçüncü maçında Yunanistan'a 89-80'lik skorla mağlup oldu.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Akropolis Turnuvası'ndaki üçüncü maçında Yunanistan'a 89-80'lik skorla mağlup oldu.

OAKA Arena'da oynanan müsabakayı TBF Başkan Vekili Ömer Onan da takip etti. Milliler karşılaşmaya Buğrahan Tuncer, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Sadık Emir Kabaca ve Alperen Şengün beşiyle başladı. Ay-yıldızlılar, Yunanistan karşısında ilk yarıyı 43-42 önde kapattı. Türkiye'de Furkan Korkmaz 22, Cedi Osman 17, Alperen Şengün ile Şehmus Hazer 10'ar sayıyla oynadı. Yunanistan'da ise Kostas Antetokounmpo 19 sayı kaydetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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