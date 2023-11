8. Rixos Sailing Cup Göcek'te Gerçekleşti

17 Kasım tarihleri arasında, 8'incisi gerçekleşen Rixos Sailing Cup için Rixos Premium Göcek'te buluştu.

11 farklı ülkeden 73 tekne ve 600 kişiyi aşkın katılımcının yer aldığı organizasyonda, takımlar hakem komitesinin verdiği rota üzerinde kıyasıya yarıştı. Eşsiz doğaya sahip Göcek koylarında, dostluk ve centilmenlik içerisinde devam eden yarışlar, kıyasıya rekabetin yanı sıra keyifli anlara da sahne oldu.

Göksel, Melisa Şenolsun, Mert Öcal, Sude Burcu, Bedirhan Soral, Cem Karakuş, Rüya Büyüktetik, Tolunay Uğurlukaya, Beril Denizel, Funda Karayel, Şirin Sever, Kübra Özel Çiftçi, Gürkan Gümüş, Ezgi Coşku Gümüş, Serli Gazer, Buse Turan, Aşkın Dilürü, Murat Öztürk ve Merve Yedekçi gibi birçok ünlü ismin de davetli olarak katıldığı etkinlikte, her yarış günün ardından Rixos Premium Göcek'te buluşan takımlar, sokak lezzetleri ve barbekü partisi ile günün yorgunluğunu atarken, Rixos Premium Göcek'in The Nox Stage sahnesinde yer alan Ata Marin, Efes Bandosu, Can Gox, Necati ile Saykolar konserleri ve Koray Avcı'nın sürpriz sahne performansıyla da keyifli zaman geçirdi.

Toplam 7 ayrı kategoride yarışan takımlara ödülleri, yarışmanın son günü gerçekleştirilen ödül töreni ile verildi. Rixos Premium Göcek Genel Müdürü Semih Elbaba ve sponsor marka temsilcilerinin elinden ödüllerini alan yarışmacılar, ödül töreni sonrasında kapanış partisinde doyasıya eğlendi.

Genel Müdür Elbaba, "Bu, bir yarıştan daha ötesi. Denizin, yelkenin ve rüzgarın arkasında 'dostluk' var diyerek bu yola çıkmıştık ve 8 yıldır o yolda ilerliyoruz. Kıyısında Rixos Premium Göcek olan denize açılırken, biliyorum ki her birimiz yanımıza hayallerimizi, kişisel hikayelerimizi, yapmak istediklerimizi alıyor ve ufka öyle açılıyoruz. Sailing Cup'ı bir yarıştan çok öte kılan, burayı bir aile yapan da tam olarak bu. Bunu yaratan hepimiziz. Bunu yaratan tutkumuz. Bunu yaratan her birimizin buraya rengini, sesini katması. Ben bu yüzden hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

8'inci Rixos Sailing Cup, gerçekleştirilen ödül töreni ve kapanış partisi ile sona erdi.

KAZANAN LİSTESİ

IRC 1 division

1. Wings Racing/Fırat Şahin

2. Lagerhta/Sergei Musikhin

3. Favorite/Maksim Nemchenko

IRC 2 division

1. Buran/Alexey Moskvin

2. St Anna/Vlas Kadetov

3. Tokyo/Boris Burmentev

IRC 3 division

1. Space Jockey/Viktor Zakharov

2. Lady Solare/Marian Tita

3. Carrot/Andrey Raykov

IRC CHR 1 division

1. Juana/Lurii Matveev

2. Deneb/Andreii Novinov

3. Pandeia/Oleg Ovsiannikov

IRC CHR 2 division

1. Vega/Aleksei Brunov

2. Kaçamak/Olga Koriakova

3. Cadenza/Maksim Ostarhov

Freshmen 1 division

1. Fatimati/Eren Karaören

2. Winter Breeze/Alexsey Kovalev

3. First of All/Ersoy Ayvaz

Freshmen 2 division

1. Arnes/Yulia Ramazanova

2. Hunter Man/Stanislav Romaniuk

3. Spica/Canberk Eken