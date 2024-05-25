77. Balkan Atletizm Şampiyonası İzmir'de Başladı
İzmir'in ev sahipliğinde düzenlenen 77. Balkan Atletizm Şampiyonası, ilk gün müsabakalarıyla başladı. Şampiyonada Türkiye adına 83 atlet mücadele ediyor.
İzmir'in ev sahipliğinde düzenlenen 77. Balkan Atletizm Şampiyonası ilk gün müsabakalarıyla başladı.
İzmir Atatürk Stadı'nda 21 ülkeden 430 sporcunun katıldığı şampiyonanın sabah seansında heptatlon ve dekatlon mücadeleleri gerçekleştirildi.
Yarın tamamlanacak şampiyonada Türkiye adına 39'u kadın, 44'ü erkek toplam 83 atlet mücadele ediyor.