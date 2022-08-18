Üye Girişi
Haberi Paylaş

5. İslami Dayanışma Oyunları

5. İslami Dayanışma Oyunları

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda milli karateciler 5 madalya aldı.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda milli karateciler 5 madalya aldı.

Karatay Kongre ve Spor Merkezi'nde düzenlenen karate müsabakalarında Türk sporcular 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya daha elde etti.

Kadınlar kata bireyselde Dilara Bozan ile Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir'den oluşan Karate Erkek Kata Milli Takımı altın madalya kazandı.

Kadınlar kumite 61 kiloda Gülbahar Gözütok, +68 kiloda Meltem Hocaoğlu Akyol gümüş, 68 kiloda ise Eda Eltemur bronz madalyaya uzandı.

Milli karateciler organizasyonu 4'ü altın, 2'si gümüş ve 3'ü bronz olmak üzere 9 madalyayla tamamladı.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

Konya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title