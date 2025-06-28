28 Haziran itibariyle Türkiye'den yurt dışına giden yıldızlar
28 Haziran itibariyle Türkiye'den yurt dışına transfer olan futbolcuları sizler için derledik.
Geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de top koşturan birçok isim, transfer döneminde ülkemizden ayrıldı. 28 Haziran tarihi itibariyle ülkemizden ayrılan isimleri sizler için derledik.
İşte o isimler;
İsim: Fernando Muslera
Eski takımı: Galatasaray
Yeni takımı: Estudiantes
İsim: Ahmed Touba
Eski takımı: RAMS Başakşehir
Yeni takımı: Panathinaikos
İsim: Pedro Malheiro
Eski takımı: Trabzonspor
Yeni takımı: Al Wasl
İsim: Krzysztof Piatek
Eski takımı: RAMS Başakşehir
Yeni takımı: Al Duhail
İsim: Marc Bola
Eski takımı: Samsunspor
Yeni takımı: Watford
İsim: Edin Dzeko
Eski takımı: Fenerbahçe
Yeni takımı: Fiorentina