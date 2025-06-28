28 Haziran itibariyle Türkiye'den yurt dışına giden yıldızlar

Geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de top koşturan birçok isim, transfer döneminde ülkemizden ayrıldı. 28 Haziran tarihi itibariyle ülkemizden ayrılan isimleri sizler için derledik.

İşte o isimler;

İsim: Fernando Muslera

Eski takımı: Galatasaray

Yeni takımı: Estudiantes

İsim: Ahmed Touba

Eski takımı: RAMS Başakşehir

Yeni takımı: Panathinaikos

İsim: Pedro Malheiro

Eski takımı: Trabzonspor

Yeni takımı: Al Wasl

İsim: Krzysztof Piatek

Eski takımı: RAMS Başakşehir

Yeni takımı: Al Duhail

İsim: Marc Bola

Eski takımı: Samsunspor

Yeni takımı: Watford

İsim: Edin Dzeko

Eski takımı: Fenerbahçe

Yeni takımı: Fiorentina