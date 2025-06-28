28 Haziran itibariyle Türkiye'den yurt dışına giden yıldızlar

28 Haziran itibariyle Türkiye'den yurt dışına giden yıldızlar
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28 Haziran itibariyle Türkiye'den yurt dışına transfer olan futbolcuları sizler için derledik.

Geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de top koşturan birçok isim, transfer döneminde ülkemizden ayrıldı. 28 Haziran tarihi itibariyle ülkemizden ayrılan isimleri sizler için derledik.

İşte o isimler;

İsim: Fernando Muslera

Eski takımı: Galatasaray

Yeni takımı: Estudiantes

28 Haziran itibariyle Türkiye'den yurt dışına giden yıldızlar

İsim: Ahmed Touba

Eski takımı: RAMS Başakşehir

Yeni takımı: Panathinaikos

28 Haziran itibariyle Türkiye'den yurt dışına giden yıldızlar

İsim: Pedro Malheiro

Eski takımı: Trabzonspor

Yeni takımı: Al Wasl

28 Haziran itibariyle Türkiye'den yurt dışına giden yıldızlar

İsim: Krzysztof Piatek

Eski takımı: RAMS Başakşehir

Yeni takımı: Al Duhail

28 Haziran itibariyle Türkiye'den yurt dışına giden yıldızlar

İsim: Marc Bola

Eski takımı: Samsunspor

Yeni takımı: Watford

28 Haziran itibariyle Türkiye'den yurt dışına giden yıldızlar

İsim: Edin Dzeko

Eski takımı: Fenerbahçe

Yeni takımı: Fiorentina

28 Haziran itibariyle Türkiye'den yurt dışına giden yıldızlar

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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