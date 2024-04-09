2024 Ulusal Egemenlik Kupası Yarışması Antalya'da düzenlenecek
Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Ulusal Egemenlik Kupası Yarışması, Antalya'da yapılacak.
Federasyonun açıklamasına göre organizasyon, 17-21 Nisan tarihlerinde Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenecek.
Müsabakalar, Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Dünya Okçuluk Federasyonu yarışma talimatı doğrultusunda, klasik ve makaralı yay kategorilerinde gerçekleştirilecek.
2024 Para Okçuluk Ulusal Egemenlik Kupası Yarışması'na da 15-16 Nisan tarihlerinde Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri ev sahipliği yapacak.