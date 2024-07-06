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Hollanda'ya 2-1 mağlup olan A Milli Takımımız, EURO 2024'e veda etti

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrılan A Milli Futbol Takımımız, turnuvaya veda etti. Hollanda ise yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldu.

A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile kozlarını paylaştı. Ay-yıldızlılar, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.

SAMET İLE ÖNE GEÇTİK

Müsabakada ilk gol 35. dakikada geldi. Arda Güler'in ortasına kale sahasında düzgün bir kafa vuruşu yapan Samet Akaydin, topu ağlara gönderdi ve takımımızı 1-0 öne geçirdi.

HOLLANDA MAÇI ÇEVİRDİ

70. dakikada Stefan de Vrij ile eşitliği yakalayan Hollanda, 76. dakikada Cody Gakpo ile bir gol daha bularak A Milli Takımımız karşısında 1-0 yenik durumdan 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca yarı finale yükselen taraf Hollanda oldu. Millilerin EURO 2024 macerası ise sona erdi.

RAKİPLERİ İNGİLTERE

A Milli Futbol Takımımızı 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselen Hollanda, bu turda İsviçre'yi penaltılarda eleyen İngiltere'nin rakibi oldu. Yarı final karşılaşması 10 Temmuz'da Dortmund'da oynanacak. Avrupa Şampiyonası'nda final heyecanı ise 14 Temmuz'da yaşanacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (11)

Savas Ozturk:

Çok iyi mücadele ettiler tebrikler hollanda

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Fırat Günay:

Klasik italyan 1 at yat. Tutmaz her takıma.

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Halit Çelebi:

gürcistanı Avusturyayı yenmekle olacak İşler değil

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Altan Kaya:

Tebrikler çocuklar çok iyi mücadele ettiniz. Yalnız hakemin de çok iyi niyetli olduğunu düşünüyorum bir tane penaltı pozisyonu vardı VAR yakından bile göstermedi..

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Özer Doğan:

Tebrikler Türkiyem Sizlerle gurur duyduk????

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duyarlı vatandaş:

Takıma tebrikler

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Abdulbaki null:

Golcü yoktu ki..

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Süleyman Ceyhan:

Bizlere bu sevinci ya?atdiginiz icin teşekkürler TÜRKIYEM

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Baran Gül Durdi:

Sizinle gurur duyuyoruz çocuklar

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Raşid POLAT:

tesekkurler bizim cocuklar..

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