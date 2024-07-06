Hollanda'ya 2-1 mağlup olan A Milli Takımımız, EURO 2024'e veda etti

A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile kozlarını paylaştı. Ay-yıldızlılar, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.

SAMET İLE ÖNE GEÇTİK

Müsabakada ilk gol 35. dakikada geldi. Arda Güler'in ortasına kale sahasında düzgün bir kafa vuruşu yapan Samet Akaydin, topu ağlara gönderdi ve takımımızı 1-0 öne geçirdi.

HOLLANDA MAÇI ÇEVİRDİ

70. dakikada Stefan de Vrij ile eşitliği yakalayan Hollanda, 76. dakikada Cody Gakpo ile bir gol daha bularak A Milli Takımımız karşısında 1-0 yenik durumdan 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca yarı finale yükselen taraf Hollanda oldu. Millilerin EURO 2024 macerası ise sona erdi.

RAKİPLERİ İNGİLTERE

A Milli Futbol Takımımızı 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselen Hollanda, bu turda İsviçre'yi penaltılarda eleyen İngiltere'nin rakibi oldu. Yarı final karşılaşması 10 Temmuz'da Dortmund'da oynanacak. Avrupa Şampiyonası'nda final heyecanı ise 14 Temmuz'da yaşanacak.