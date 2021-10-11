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Letonya-Türkiye maçından notlar

AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Letonya-Türkiye maçından notlar

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında Letonya'ya konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, grupta son oynanan Norveç karşılaşmasına göre ilk 11'de biri zorunlu 2 değişiklik yaptı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında Letonya'ya konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, grupta son oynanan Norveç karşılaşmasına göre ilk 11'de biri zorunlu 2 değişiklik yaptı.

Kuntz, Norveç maçında ilk 11'de yer alan Serdar Aziz ve Ozan Tufan'ın yerine Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökçü'ye ilk 11'de şans verdi. Serdar Aziz, Norveç maçında yaşadığı sakatlığın ardından aday kadrodan çıkarılmıştı.

Kart cezası sona eren Çağlar Söyüncü ilk 11'deki yerini aldı.

Ay-yıldızlı ekip sahaya, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Berat Özdemir, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Burak Yılmaz ilk 11'iyle çıktı.

Milli takımda Sinan Bolat, Altay Bayındır, Ozan Tufan, Berkan Kutlu, Halil Dervişoğlu, Yusuf Yazıcı, Rıdvan Yılmaz, Ozan Kabak, Mert Müldür, Serdar Dursun, Abdülkadir Ömür ve Kaan Ayhan ise yedekler arasında yer aldı.

Taylan Antalyalı ise maç kadrosunda yer almadı.

Türk taraftarlar milli takımı yalnız bırakmadı

A Milli Takımın, Letonya ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada tribünlerde Türk taraftarlar da yer aldı.

Karşılaşmayı yaklaşık 2 bin 500 taraftar tribünde izledi.

İki doz aşılı ya da PCR testi yaptıran taraftarlar tribündeki yerini alabildi.

Nihat Özdemir mücadeleyi Riga ve Helsinki büyükelçileriyle izledi

Letonya- Türkiye karşılaşma öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye'nin Riga Büyükelçisi Gülsun Erkul'u ziyaret etti.

Riga Büyükelçiliği'nde gerçekleşen ve Helsinki Büyükelçisi Vakur Erkul'un da yer aldığı nezaket ziyaretinde, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Akıncıoğlu, İsmail Erdem ve Nuri Akın ile Genel Sekreter Kadir Kardaş yer aldı.

Ziyarette Başkan Özdemir, Gülsün Erkul ve Vakur Erkul'a A Milli Takım forması takdim etti.

Nihat Özdemir karşılaşmayı da büyükelçiler ile birlikte tribünde takip etti.

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri
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