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Karşıyaka seri için sahada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Karşıyaka seri için sahada

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 5 yıl sonra yenilediği kadrosuyla geçen hafta son sıradaki Kardemir Karabükspor'u yenerek ilk galibiyetini alan Karşıyaka, yarın zirve takipçisi Orduspor 1967'yi seri yakalamak için ağırlayacak.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 5 yıl sonra yenilediği kadrosuyla geçen hafta son sıradaki Kardemir Karabükspor'u yenerek ilk galibiyetini alan Karşıyaka, yarın zirve takipçisi Orduspor 1967'yi seri yakalamak için ağırlayacak. İzmir Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bilet fiyatları tam 40, öğrenci 20 TL olarak açıklandı. Kaf-Kaf'ta sakatlığı süren Samican, bu maçta da forma giyemeyecek.

Rakibini yenerek geçen sezonun ilk yarısından beri 10 aydır ilk kez galibiyet serisi yakalamayı hedefleyen Karşıyaka, 5 maçta topladığı 6 puanla 10'uncu sırada yer alıyor. Grupta ilk hafta mağlup olduktan sonra 4 haftadır yenilmeyen yeşil kırmızılılar, bu periyotta 1 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Oynadığı 5 maçta bileği hiç bükülmeyen Orduspor 1967 ise 3 galibiyet, 2 beraberlikle 11 puan topladı. Ordu, lider Fethiyespor'u 1 puan geriden takip ediyor. Karşıyaka, bu maçın ardından hafta içinde Gümüşhanespor deplasmanına çıkacak.

TARAFTARDAN DAVET

Koronavirüs pandemisi nedeniyle bu sezon maçlarda tribünlere aşı takvimlerini tamamlamaları koşuluyla yüzde 50 kapasiteyle seyirci alınıp, deplasman takımlarına ise seyirci yasağı getirilirken, Karşıyaka taraftarları, Orduspor 1967 sınavı öncesi yıllardır iyi ilişkiler içinde oldukları rakiplerini kendi tribünlerine davet etti. Yeşil-kırmızılılar, pandemide Avrupa'nın birçok ülkesinde maçların yüzde 100 kapasiteyle, deplasman yasağı olmadan futbolseverlere açık olduğuna dikkat çekerek, kapılarının Ordu'dan maçı izlemek için gelecek taraftarlara açık olacağını ilan etti.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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