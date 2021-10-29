Hatayspor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.
Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Ligde 10 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayan bordo-beyazlılar, 20 puanla 2. sırada bulunuyor.
Hatayspor'da sakatlıkları süren Onur Ergün ve Isaac Sackey, karşılaşmada forma giyemeyecek.
AA / Salim Taş - Spor Haberleri
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