Futbol: Süper Lig
Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Atilla Karaoğlan, Tarık Ongun, Deniz Caner ÖzaralMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Epureanu, Ndayishimiye, Lima, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Visca, Deniz Türüç, Chadli, OkakaBeşiktaş: Mert Günok, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, de...
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Tarık Ongun, Deniz Caner Özaral
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Epureanu, Ndayishimiye, Lima, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Visca, Deniz Türüç, Chadli, Okaka
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, de Souza, Atiba, Ghezzal, Oğuzhan Özyakup, Güven Yalçın, Batshuayi
Gol: Dk. 40 Okaka (Medipol Başakşehir)
Sarı kart: Dk. 45+1 Rosier (Beşiktaş)
Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını, ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.
24. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Caiçara'nın savunma arkasına attığı pası göğsüyle önüne indiren Berkay ceza sahasına girdi. Berkay, sağ çaprazdan yakın mesafeden şutunu attı, top uzak direk dibinden auta gitti.
25. dakikada Beşiktaş'ın gelişen atağında Rıdvan Yılmaz, sol kanattan ön direğe ortasını yaptı. Altıpas içinde Epuranu'nun ters vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan'ın kucağında kaldı.
40. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Edin Visca'nın ceza sahasının dışından şutunda top kaleci Mert'ten sekti, boşta kalan meşin yuvarlağa Okaka yakın mesafeden vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0.
Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.