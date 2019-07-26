SPOR Dünya Motokros Şampiyonası ve Festivali'nin tanıtımı yapıldı

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Satılmış AKKAŞAFYONKARAHİSAR, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI himayesinde, 6-7-8 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde 'Senin Şehrin Senin Festivalin Afyonkarahisar' sloganıyla düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası ve Festivali'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Afyonkarahisar Valiliği'nin destekleri, Afyonkarahisar Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliğinde geçen yıl ilki düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın ikincisi için hazırlıklar devam ediyor. Ülke sınırlarını aşan tanıtım potansiyeli dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı himayesine de alınan şampiyonayı öncelikle tüm şehrin sahiplenmesi hedeflenirken, bir termal otelde düzenlenen toplantıda, Senin Şehrin Senin Festivalin Afyonkarahisar şeklinde yeni bir tanıtım sloganı ön planı çıkarıldı. Toplantıda, tüm Afyonkarahisar halkından sosyal medya hesaplarından, #SeninŞehrinSeninFestivalin ve #Afyonkarahisar hastagleriyle şampiyonanın tanıtımını yaparak destek vermeleri istendi.

Toplantıya, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, eski Orman ve Su İşleri Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Gençlik ve Spor İl Müdür vekili Nurullah Pervaneli, belediye başkan yardımcıları Murat Öner ile Süleyman Karakuş ve basın mensupları katıldı.

'EN ZAYIF YANIMIZ SEYİRCİYDİ'

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, geçen sene seyircinin beklenildiği kadar olmadığına anlattı. Akülke, bu sene seyirci noktasında da sevindirici gelişmelerin yaşanacağını söyleyerek, 2019 yılına ait çalışmalarımız, Valiliğimizin desteği, belediyemizin katkıları ve ekiplerimizin çalışmaları ile hızlı bir şekilde yürüyor. 2019'da da geçen sene de olduğu gibi başarımızın yine üst noktaya çıkmasını umut ediyoruz. Ama geçen sene bir tek üzüldüğümüz nokta vardı. En zayıf yanımız seyirciydi. İnşallah bu sene onu da aşacağız. Veriler bu sene en az 2 ve 3'e katlayacağımızı gösteriyor. Ülkenin her tarafından olumlu tepkiler alıyoruz. İnanılmaz geri dönüşler var. İnşallah bu sene bu problemi çözmüş olacağız dedi.

'GELECEK YIL TÜRKİYE FEST OLACAK'

Afyon Motosiklet Festivali'nin adının gelecek yıl değişeceğini ve dünyaya hitap edeceğini kaydeden Akülke, Dünya Motokros Yarışları ile Afyon Motosiklet Festivali düzenliyorduk, bunun adına 'Moto Fest' diyorduk. Ama bu sene ismi değişiyor. Spor ve Motosiklet Festivali'ne dönüştürüyoruz. Bunun yanı sıra Ankara'da festivalimiz hakkında çok daha olumlu gelişmeler var. Allah nasip ederse Afyon Moto Fest gelecek yıl 'Türkiye Fest' diye çıkacak. Adı Türkiye'yi kucaklayacak ve uluslararası bir organizasyona dönüşecek. Bununla ilgili girişimlerimiz oldu. İnşallah bunu başaracağız diye konuştu.

'KENDİNDEN BAHSETTİRECEK BİR ŞEHRİMİZ VAR'

Vali Mustafa Tutulmaz, bu tür etkinliklerin şehrin ve ülkenin tanıtımına önemli katkılar sunduğunu belirterek, şöyle dedi

Senin şehrin senin festivalin' sloganıyla bu sene yola çıkacak olan bu etkinlik ilimiz açısından ve ülkemiz açısından önemli bir etkinlikti. Geçen yıl başlangıçtı. Eksiklerimiz oldu ancak bunlara rağmen ödül aldı. Ayrıca ilimizin tanıtımı noktasında hesap edilemeyecek etkinliği oldu. Birçok arkadaşım Afyonkarahisar konuşulurken Motokros'u da dile getirmeye başladı. Demek ki bu tür etkinliklerin ilin ve ülkenin tanıtımına büyük katkısı var. Bizim potansiyeli yüksek bir şehrimiz var. Turizm, üretim ve her alanda kendinden bahsettirecek bir şehrimiz var. Bunları kamuoyuyla paylaşabilirsek üretimimizi ve tanıtımımızı artırma ihtimalimiz var.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu da Afyonkarahisar'da muhteşem bir gelişme ve kalkınma olduğunun dışarıdan fark edilebildiğinden bahsetti. Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar'ı daha iyi noktalara taşıyacağız. Hükümetimiz Afyon'a geçen yıl sonuna kadar 24 milyar TL yatırım yaptı. Eğitimde, sağlıkta ve daha birçok alanda yatırım yapıldı. İlimizde eksik kalmadı. Daha da iyi noktaya taşımak için elimizden geleni yapma gayretindeyiz. 7 büyük hedefimiz var. Bunlar; termal turizmin başkenti olma, sağlık turizminin merkezi olma, kongre turizmi merkezi olma, kış turizminde gözde mekan olma, tarih ve kültür turizmi merkezi olma, spor turizmi merkezi olma hedefleriydi. Çok şükür bu hedefler gerçek oldu. Valimiz, belediyemiz ve diğer tüm kesimlerin birlikte çalışması ve azmiyle Afyonkarahisar hızla gelişiyor, büyüyor dedi.

Toplantı sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vali Mustafa Tutulmaz ve protokol üyeleri ardından şampiyonanın sloganını hep birlikte söyleyerek, herkesi Dünya Motokros Şampiyonası'na davet etti. Otelde yeni sezon hazırlıkları için kamp yapan Afjet Afyonsporlu futbolcular da toplantıya katılarak sloganı protokol üyeleriyle tekrarlayıp şampiyonaya destek verdi.

Kaynak: DHA