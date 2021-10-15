Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Spor
Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Adana Demirspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

ADANA (AA) - Adana Demirspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.

Adana Demirspor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor yarın saat 19.00'da? Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak.

Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Spor Haberleri
Beşiktaş taraftarını sinirden çıldırtan pozisyon! Hakeme tepkilerin ardı arkası kesilmiyor

Beşiktaş taraftarını sinirden çıldırtan pozisyon! Hakeme tepkilerin ardı arkası kesilmiyor

 Kara Kartal zirve yolunda ağır yaralı! Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'e 3-2 yenildi

Kara Kartal zirve yolunda ağır yaralı! Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'e 3-2 yenildi

 İstatistikler büyük bir titizlikle hesaplandı! İşte Süper Lig'in muhtemel şampiyonu

İstatistikler büyük bir titizlikle hesaplandı! İşte Süper Lig'in muhtemel şampiyonu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adil Karaismailoğlu Fuat Oktay Ziya Selçuk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tolga Akış Bensu Soral Zeynep Bastık
Spor Emre Belözoğlu Fatih Terim Serdar Aziz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Devlet Bahçeli Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 23:35:39. #1.12#