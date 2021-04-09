Soyuz MS-18 uzay aracı fırlatıldı
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Soyuz MS-18 uzay aracı fırlatıldı

Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel
Soyuz MS-18 uzay aracı fırlatıldı

NUR Rus ve Amerikan astronotlarını taşıyan Soyuz MS-18 uzay aracı, Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssünden Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) fırlatıldı.

NUR Rus ve Amerikan astronotlarını taşıyan Soyuz MS-18 uzay aracı, Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssünden Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) fırlatıldı.

Rusya Federal Uzay Ajansının (ROSCOSMOS) internet sitesinden canlı yayınlanan fırlatma anını, ROSCOSMOS Genel Müdürü Dmitryi Rogozin ve Kazakistan Başbakanı Askar Mamin birlikte izledi.

60 yıl önce uzaya çıkan ilk insan olan Yuriy Gagarin'in adını taşıyan Soyuz MS-18 aracı, UUİ'ye bu kez Rus astronotlar Oleg Noveskyi ile Petr Dubrov'u ve NASA astronotu Mark Vande Hey'i götürüyor.

Baykonur Uzay Üssü'nden yerel saatle 13.42'de uzaya gönderilen araç, yaklaşık 9 dakika sonra dünya yörüngesinden çıktı. Aracın 3,5 saat sonra UUİ'ye ulaşması bekleniyor.

Söz konusu ekibin UUİ'de 6 ay kalması ve bu süre zarfında 50'ye yakın bilimsel araştırma yürütmesi planlanıyor.

UUİ'de Rusya, ABD ve Japonya'dan astronotlar görevlerini sürdürüyor.

UUİ; NASA, ROSCOSMOS, Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) tarafından kurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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