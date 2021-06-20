Soylu: "Bütün dünya göç dalgasının altında ezileceğimizi bekledi, biz yepyeni modeller geliştirdik"
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Soylu: "Bütün dünya göç dalgasının altında ezileceğimizi bekledi, biz yepyeni modeller geliştirdik"

Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Politika

Malatya Polis Akademisi Mezuniyet Töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya Polis Akademisi Mezuniyet Törenindeki konuşması MALATYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Malatya POMEM 26. Dönem Mezuniyet Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Malatya Polis Akademisi Mezuniyet Töreni

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya Polis Akademisi Mezuniyet Törenindeki konuşması

MALATYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Malatya POMEM 26. Dönem Mezuniyet Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Soylu: 'Bütün dünya göç dalgasının altında ezileceğimizi bekledi, biz yepyeni modeller geliştirdik'
Soylu: 'Bütün dünya göç dalgasının altında ezileceğimizi bekledi, biz yepyeni modeller geliştirdik'
Soylu: 'Bütün dünya göç dalgasının altında ezileceğimizi bekledi, biz yepyeni modeller geliştirdik'
Soylu: 'Bütün dünya göç dalgasının altında ezileceğimizi bekledi, biz yepyeni modeller geliştirdik'
Soylu: 'Bütün dünya göç dalgasının altında ezileceğimizi bekledi, biz yepyeni modeller geliştirdik'
Soylu: 'Bütün dünya göç dalgasının altında ezileceğimizi bekledi, biz yepyeni modeller geliştirdik'
Soylu: 'Bütün dünya göç dalgasının altında ezileceğimizi bekledi, biz yepyeni modeller geliştirdik'
Soylu: 'Bütün dünya göç dalgasının altında ezileceğimizi bekledi, biz yepyeni modeller geliştirdik'
Soylu: 'Bütün dünya göç dalgasının altında ezileceğimizi bekledi, biz yepyeni modeller geliştirdik'
Soylu: 'Bütün dünya göç dalgasının altında ezileceğimizi bekledi, biz yepyeni modeller geliştirdik'
Soylu: 'Bütün dünya göç dalgasının altında ezileceğimizi bekledi, biz yepyeni modeller geliştirdik'
Soylu: 'Bütün dünya göç dalgasının altında ezileceğimizi bekledi, biz yepyeni modeller geliştirdik'
Soylu: 'Bütün dünya göç dalgasının altında ezileceğimizi bekledi, biz yepyeni modeller geliştirdik'
Soylu: 'Bütün dünya göç dalgasının altında ezileceğimizi bekledi, biz yepyeni modeller geliştirdik'
Soylu: 'Bütün dünya göç dalgasının altında ezileceğimizi bekledi, biz yepyeni modeller geliştirdik'
Soylu: 'Bütün dünya göç dalgasının altında ezileceğimizi bekledi, biz yepyeni modeller geliştirdik'
Soylu: 'Bütün dünya göç dalgasının altında ezileceğimizi bekledi, biz yepyeni modeller geliştirdik'
Soylu: 'Bütün dünya göç dalgasının altında ezileceğimizi bekledi, biz yepyeni modeller geliştirdik'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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