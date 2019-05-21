Sosyetenin En Tanınan İsimlerinden Deniz Keskin, Evinde İntihar Etti
Sosyetenin tanınmış isimlerinden Deniz Keskin İstanbul Beykoz'da lüks bir sitede kendini asarak intihar etti.
Ünlü avukat Kerim Yardımcı'nın geçtiğimiz sene boşandığı ve evliliğinden bir de oğlunun olduğu eski eşi Deniz Keskin İstanbul Beykoz'da bulunan evinde intihar etti.
Olay geçtiğimiz cuma günü Beykoz Çubuklu'da bulunan bir lüks sitede meydana geldi. Sosyetinin tanınmış isimlerinden Deniz Keskin, iddiaya göre oturduğu kendisini iple asarak intihar etti. Keskin'in cenazesi yapılan incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Keskin'in ünlü avukat Kerim Yardımcı'nın eski eşi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
4 GÜN ÖNCE TATİL FOTOĞRAFLARI PAYLAŞIYORDU
Vefatından 4 gün önce Bozburun'a tatile giden Deniz Keskin'in ölümü sosyetede şok etkisi yarattı.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (72)
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Bence bu ölüm veya intihar şüpheli 4 gün önce tatilde sonra intihar intihar edecek insan tatile çıkmaz bu bir intihar hemen aaa ben intihar edeyim diye birden olmaz bu iki hiç bir maddi zorluğu yok bu üç yemezler abicim intihar değil cinayet bu şimdi düşünün haklımıyım haksızmı.....Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bozburun guzel yerCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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kim nerden bilsin iç dünyasını soyeteymiş sosyetenin ruh hali piskolojisi yokmu . . allah rahmet eylesin diyelimCevap Yaz 25 Yayından Kaldır
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Hayatta neyi eleştirirsen, yıllar sonra kendini aynısını yaparken bulup dumura uğrayabilirsin, o yüzden Allah düşürmesin demek ve başkasının hayat imtihanını küçümsememek lazım.Cevap Yaz 27 Yayından Kaldır
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fakirler de intihar ediyor kardeş, parayla ne ilgisi varCevap Yaz 12 2 Yayından Kaldır