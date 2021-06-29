Sony Returnal ve Dead Nation gibi oyunların geliştiricisi Housemarque'ı satın aldı

Finlandiya merkezli şirket PlayStation bünyesine dahil oldu

Matterfall, Dead Nation, Nex Machine ve PlayStation5 özel oyunu Returnal gibi oyunların geliştiricisi Housemarque, Sony bünyesine dahil oldu. Finlandiya merkezli oyun stüdyosu artık PlayStation için yeni yapımlar üzerinde çalışacak. Hermen Hults'ın belirttiği üzere bu ekleme PlayStation stüdyosunun yaratıcı gücünü arttıracak ve Housemarque'ın hünerlerini kanıtlaması için fırsat oluşturacak.

Sony gerekli adımları atmaya başladı

Xbox'ın en son 'yı bünyesine katılmasıyla kamuoyunda Sony'nin karşılık vermesi gerektiği konusunda konsensüs oluşmuştu. PS5'in çıkmasıyla birlikte konsol sahiplerinin şikayetçi olduğu noktalardan biri yeterince oyun olmamasıydı. Demon Souls, Returnal, Ratchet and Clank gibi yapımlar haricinde PlayStation özel kütüphanesi oldukça sınırlıydı. Sony yaptığı bu hamle ile hem mevcut sorunlara çözüm bulmak hem de yeni oyunlarla konsol satışlarını arttırmayı hedefliyor.

Housemarque kurucusu Ilari Kuittinen tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Sonunda PlayStation Studios ailesine katıldığımız için çok heyecanlıyız. Bu, stüdyomuza parlak bir gelecek veriyor . Yeni hikaye anlatım methodları ile modern sanat formunun sınırlarını zorlamaya devam ederken oyun merkezli yaklaşımları sunmak için fırsat sağlıyor."

Housemarque olarak bizler oyuncuyuz ve en büyüleyici bulduğumuz oyunların özelliklerini mükemmelleştirme ve tamir etme ihtiyacından büyüdük. Ayrıca kendi rotamızı oluşturmaktan ve yeni kombinasyonlar denemekten çekinmememizle tanınıyoruz. Önümüzdeki yıllarda neler olacağını herkese göstermek için sabırsızlanıyoruz . Bir sonraki çeyrek yüzyıl içerisinde daha kalıcı anılar ve heyecan verici oyunlar geliştirmeyi umuyoruz.

Kaynak: Playerbros