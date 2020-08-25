Son dakika! Yolu kapatan dev kayalar vatandaşlar ve jandarma tarafından temizlendi Son dakika haberi: Yolu kapatan dev kayalar vatandaşlar ve jandarma tarafından temizlendi Erzurum'un Şenkaya ilçesinde Gaziler mahallesi yolu üzerinde yola düşen kaya parçaları jandarma ve vatandaşlar tarafından temizlendi.

Yolu kapatan dev kayalar vatandaşlar ve jandarma tarafından temizlendi ERZURUM - Erzurum'un Şenkaya ilçesinde Gaziler mahallesi yolu üzerinde yola düşen kaya parçaları jandarma ve vatandaşlar tarafından temizlendi. Yola düşen dev kaya parçaları Jandarma ve vatandaşlar beden gücü ile yoldan yuvarlayarak yolu temizleyip trafiğe açtılar. Şenkaya Gaziler mahallesi yolu Lehsor kanyonunda yala düşen dev kaya parçası Şenkaya Gaziler yolunun bir şeridini tamamen trafiğe kapattı. hHr hangi bir kazaya mahal vermemesi için Şenkaya Jandarma trafik ekipleri ve Oltulu doğa severler birlikte kayayı yuvarlayarak yoldan çıkardılar yolu trafiğe açtılar. Oltulu Doğa Sever emekli Öğretmen Osman Aslan, "Gaziler yolunda Lehsor derede yola uçan kayaları jandarma ekipleri ile birlikte temizledik vatandaşlara her hangi bir tehlike oluşturmasın diye bu yöreden geçen sürücülerimizin dikkatli olmalarında fayda var" dedi. Kaynak: İHA