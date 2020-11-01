Son dakika! Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, tek başına kuracağı hükümette Yeşillere yer açtı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, partisinin tek parti hükümeti kurabilmek için yeterli oy almasına rağmen Yeşiller ile işbirliği anlaşması imzaladı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, partisinin tek parti hükümeti kurabilmek için yeterli oy almasına rağmen Yeşiller ile işbirliği anlaşması imzaladı. Seçim gecesi tüm Yeni Zelanda halkının hükümeti olmak istediklerini söylediğini hatırlatan Ardern, Yeşillere kabine dışı iki bakanlık verildiğini açıkladı.

Yeni Zelanda'da Başbakan Jacinda Ardern geçtiğimiz ay yapılan seçimlerde büyük zafer elde ederek tek başına hükümet kurma yetkisini almasına rağmen Yeşiller Partisi ile bir işbirliği anlaşması imzaladı. Ardern'in partisi İşçi Partisi ile Yeşiller arasından imzalanan anlaşmaya göre Yeşiller'e kabine dışı iki bakanlık verilmesine karar verildi. Ardern seçim gecesi tüm Yeni Zelanda halkının hükümeti olmak istediklerini söylediklerini ifade ederek, "Seçim gecesi İşçi Partisi'nin tüm Yeni Zelanda'ya hitap edeceğini ve mümkün olduğunca fikir birliği oluşturmaya devam edeceğini söyledim. Bu anlaşma bu amaca ulaşıyor. Son hükümette Yeşiller Partisi ile iyi çalışabileceğimizi gösterdik. Çevre ve refah konularında Yeni Zelanda için iyi olduğu konusunda hemfikir olduğumuz çok şey var ve bu konuda ilerlemeye devam etmek için ortak hedeflerimizden ve uzmanlıklarımızdan yararlanmak istiyorum" dedi.

Yeşillere verilen iki bakanlık, iklim değişikliği, çocuk ve aile içi şiddet konularını içeriyor.

Yeşiller Partisi'nin eş başkanı Marama Davidson ise, "İyi bir yetkiye sahip olduğumuz için bir kez daha gerçekten gurur duyuyorum, çünkü bu Yeşiller için kazan-kazan olan bir işbirliği anlaşması olduğunu gösteriyor" dedi.

Ardern'in lideri olduğu İşçi Partisi seçimlerin ardından parlamentoya 64 milletvekili sokmuştu. Ülkede bir partinin tek başına hükümet kurabilmesi için 120 sandalyeli parlamentoda 61 sandalyeyi kazanması gerekiyor. - AUCKLAND

Kaynak: İhlas Haber Ajansı