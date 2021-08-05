Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı kuruluşların orman yangınlarına müdahalesi devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı kuruluşların orman yangınlarına müdahalesi devam ediyor

Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı kuruluşların orman yangınlarına müdahalesi devam ediyor
Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü (KIYEM) ve Haberleşme Genel Müdürlüğü (HGM) ekiplerinin orman yangınlarını söndürme çalışmalarına desteği aralıksız devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü (KIYEM) ve Haberleşme Genel Müdürlüğü (HGM) ekiplerinin orman yangınlarını söndürme çalışmalarına desteği aralıksız devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yüzlerce personelin, yangınların yayılmasının önlenmesi ve söndürülmesi için aralıksız mücadele ettiği kaydedildi.

KIYEM ve KGM ekiplerinin denizden ve karadan gece gündüz yangını söndürmek için müdahalede bulunduğu ifade edilen açıklamada, haberleşme ve iletişim hizmetlerinin aksamaması için gerekli çalışmaların da yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada, KGM ekiplerinin her gün personel ve araç sayısını artırdığına ve şu anda 171 ekipman ve 266 personel ile çok geniş bir alanda çalışmalarını sürdürdüğüne işaret edildi. Ekiplerin yangınla yerleşim yerlerinin bağlantısını kesmek için bulundukları bölgede geniş yollar açtıkları aktarılan açıklamada, KGM bölge müdürlüklerinin il bazında yaptıkları çalışmalara katılan ekip ve ekipman sayıları detaylarıyla paylaşıldı.

KIYEM ekipleri yangına denizden kritik müdahalelerde bulunuyor

KIYEM ekiplerinin ve tahlisiye botlarının kritik noktalarda konuşlanarak orman yangınlarına denizden müdahalelerde bulundukları aktarılan açıklamada, Nene Hatun gemisinin de Çanakkale Boğazı'ndan çıktığı ve gece saatlerinde bölgeye ulaşacağı vurgulandı. Nene Hatun gemisinin ilk olarak Ören'e ulaşarak yangınla mücadeleye katılacağı, duruma göre yer değiştireceği belirtildi.

Her türlü arazi ve hava şartında gitmek için tasarlanan unimog araçlarının ve destek personelinin bölgede konuşlandığı belirten açıklamada, 2 bin metre yangın hortumu, pompalar ve yangın söndürmede kullanılacak her türden lojistik malzemenin bölgeye intikal ettirildiği bildirildi.

Kablolu ve kablosuz kesintisiz haberleşme sağlanıyor

Açıklamada haberleşme ve iletişim açısından bölgede herhangi bir sorun yaşanmaması için, kablolu ve kablosuz haberleşmenin kesintisiz sağlanması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığının altı çizildi.

Manavgat, Gündoğmuş, Alanya ve Akseki ilçelerinde ihtiyaç duyulan bölgelere ilave olarak 12 mobil baz istasyonu kurulduğu belirtilen açıklamada, acil durumlar için 6 adet araç mobil baz istasyonunun yedekte bulundurulduğu aktarıldı.

Sivil toplum örgütleri ve destek için gelen vatandaşlara ücretsiz internet hizmeti verildiğine işaret edilen açıklamada, mobil hizmetlerin kesintisiz sağlanması için 30 ekip, 30 araç ve 56 personelin özveri ile çalıştığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

Bu görüntüler duygulandırdı! Yaşlı kadın, yangına karşı mücadele veren ekiplere böyle erzak taşıdı
Bu görüntüler duygulandırdı! Yaşlı kadın, yangına karşı mücadele veren ekiplere böyle erzak taşıdı
Muğla'nın Milas ilçesindeki Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangın ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı
Muğla'nın Milas ilçesindeki Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangın ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı
'Teröristler orman yakacak' iddiası ortalığı karıştırdı! Eli sopalı grup, yolunu kestikleri araca böyle saldırdı
"Teröristler orman yakacak" iddiası ortalığı karıştırdı! Eli sopalı grup, yolunu kestikleri araca böyle saldırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Bülent Turan Meral Akşener Mustafa Varank Jülide İskenderoğlu
Magazin Onur Akay Hande Erçel Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar
Spor Muslera Burak Elmas Ahmet Nur Çebi Valentin Rosier Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı kuruluşların orman yangınlarına müdahalesi devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 13:20:42. #1.14#

title