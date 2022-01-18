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Travesti cinayetiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Travesti cinayetiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşadığı apartmanın girişinde, bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan travesti cinayetiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

KARABAĞLAR, İZMİR (İHA) - Travesti cinayetiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşadığı apartmanın girişinde, bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan travesti cinayetiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Olay anında yanında bulunan kişinin ise hırsızlıktan aranması olduğu ve bu suçtan tutuklandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay 16 Ocak gecesi saat 23.00 sıralarında Üçkuyular Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartman girişinde bir kişinin kanlar içerisinde yerde yattığını görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekiplerce yapılan incelemelerde, apartmanda yaşayan ve travesti olduğu öğrenilen Günay Özyıldız'ın ensesinden bıçaklandığı belirlendi. Bunun üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Adrese gelen sağlık ekipleri Özyıldız'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Özyıldız'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

2 şüpheli tutuklandı

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını tarayarak olayla ilgili 2 şüpheliyi belirledi. Yapılan çalışma kapsamında olayı gerçekleştirdiği düşünülen Ö.A. ve olay yerine beraber geldikleri belirlenen Z.A., polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden katil zanlısı olduğu belirlenen Ö.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay sırasında katil zanlısıyla birlikte olduğu tespit edilen Z.A'nın ise hırsızlık suçundan aranması olduğu tespit edildi. Şüpheli bu suçtan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Travesti cinayetiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Travesti cinayetiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Travesti cinayetiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı

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İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - Son Dakika Haberleri

İnönü Caddesi, Karabağlar, İzmir, Ocak, 3. Sayfa, Haber

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