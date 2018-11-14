TBMM'de İntihar Girişiminde Bulunan Vatandaş, İkna Edildi
TBMM Halkla İlişkiler binasının çatısına çıkan bir vatandaş, intihar girişiminde bulundu. Çatıya çıkan vatandaş, milletvekilleri tarafından ikna edildi.
TBMM Halkla İlişkiler binası çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Aşağıda branda gerilerek tedbir alınırken polis şahsı ikna etmeye çalıştı. Milletvekillerinin girişimleri ile çatıya çıkan vatandaş ikna edildi.
AK PARTİ'Lİ VEKİLLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ
İntihar girişiminde bulunan kişinin 20 gündür AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile görüşmek istediği ancak görüşemediği kaydedildi.
SAFFET SANCAKLI İKNA ETTİ
Olaya müdahale eden AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, intihar girişiminde bulunan vatandaşa 10 bin lira vermeyi teklif etti. Vatandaş, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı tarafından ikna edildi.
Olay yerinden ilk görüntüler;
YORUMLAR (82)
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aha meclis çatısına çıkana 10. 000? veriliyor. Koşuuunn!!!Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Adamın intihar için durduğu yere bakın..! Birde itfaiyenin Branda açtığı yere bakın ne alaka...! Ben artık bu ülkede neye inanıyorum biliyormusunuz. " Varmı, var, oldumu, yav oldu boşver" olay tamamen gösterişten ibaret. NOKTACevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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show için para verenler çatıya çıkması içinde yardım etmiştir kesinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İşte ülkemizin son durumu ....koltuk sevdasında vatandaş aç...?Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Benden kesilen vergilerle iyi yaşam sürüyosunuz ya HARAM olsun...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır