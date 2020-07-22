Son dakika... Sultangazi'de freni boşalan kamyon 6 araca ve duvara çarparak durabildi Son dakika güncel haberi: Sultangazi'de, freni boşalan kamyonun park halindeki 6 araca ve duvara çarpmasıyla meydana gelen kazada, sürücü yaralandı.

Sultangazi'de, freni boşalan kamyonun park halindeki 6 araca ve duvara çarpmasıyla meydana gelen kazada, sürücü yaralandı.

Uğur Mumcu Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde, freni boşalan hafriyat kamyonu, hızını alamayarak yolun üzerinde park halinde bulunan 6 araca çaptı. Kamyon, cadde ile 2262 Sokağın kesiştiği yerdeki bir binanın duvarına çaptıktan sonra durabildi.

Kaza nedeniyle araçta sıkışan kamyon sürücüsü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kamyonun çarptığı araçlardan 2'si kullanılamaz hale geldi. Kaza nedeniyle caddenin bir şeridi trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin, kazaya neden olan kamyon ve zarar gören araçları kaldırma çalışması sürüyor.

Bu arada, kamyonun çarptığı araçlardan birinin sahibi, 5 dakika önce aracını park ettiğini, çarpma sesi duymasının ardından dışarı çıkınca kazayı gördüğünü söyledi.

Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde, freni boşalan kamyonun hızlı şekilde ilerlediği görülüyor.

Kaynak: AA